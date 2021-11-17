Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? MB kasım ayı faiz kararı ne olacak? Başkan Erdoğan’dan son dakika faiz açıklaması!

FAİZLE SONUNA KADAR MÜCADE EDECEĞİM

Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.