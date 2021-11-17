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    • Ekonomi
    • 17.11.2021 14:30
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    • 17.11.2021 14:30
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    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? MB kasım ayı faiz kararı ne olacak? Başkan Erdoğan'dan son dakika faiz açıklaması!

    Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar hız kazandı. Başkan Erdoğan TBMM Grup Toplantısı'nda faizle ilgili bugün önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz." ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların ardından Merkez Bankasaı kasım ayı faiz kararı hakkında araştırmalar hız kazandı. Ekim ayındaki toplantıda 200 baz puan faiz indirimi kararı alınmıştı. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? MB kasım ayı faiz kararı ne olacak? Başkan Erdoğan’dan son dakika faiz açıklaması!

    Merkez Bankası faiz kararı hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Başlkan Erdoğan'ın faizle ilgili önemli açıklamaları sonrası Merkez Bankası PPK toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı ne olur? İşte tüm merak edilenler!

    PPK TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Kasım 2021 Perşembe günü gerçekleşecek.

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

    Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararını saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

    İşte Başkan Erdoğan'ın faizlerle ilgili açıklamaları;

    BİZ FAİZ BELASINI BU MİLLETİN SIRTINDAN KALDIRACAĞIZ

    Biraz daha metanetle, fazla gayretle bu süreci zaferle sonuçlandırmamızın önünde hiçbir engel yoktur. Enflasyon nedir, yüksek faiz nedir bilmeyen ülkelerin şaşkına döndüğü dönemde bizim bunun tamamen dışında kalmamız mümkün değildir. Onlar giderek daha çok sıkıntıya girerken biz ise önümüzdeki yıldan itibaren ferahlamaya başlayacağız.

        Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz.

        FAİZLE SONUNA KADAR MÜCADE EDECEĞİM

        Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.
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        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? MB kasım ayı faiz kararı ne olacak? Başkan Erdoğan'dan son dakika faiz açıklaması!
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