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    • Ekonomi
    • 17.11.2021 11:26
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    • 17.11.2021 11:26
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    Kuraklık desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman verilecek? 2021 Kuraklık ödemeleri ne kadar, kaç para? Kuraklık ödemeleri yatan iller...

    Tarım ve Orman Bakanlığı çeşitli nedenlerle tarla ve ekin alanlarında verim kaybına uğrayan çiftçilere Kuraklık desteği verileceğini duyurmuştu. Belirlenen bölgelere para desteği verileceğinin açıklanmasıyla birlikte binlerce çifti Kuraklık desteği ödemelerinin hangi illere, kimlere ve ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki; Kuraklık desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman verilecek? 2021 Kuraklık ödemeleri ne kadar, kaç para? İşte Kuraklık ödemeleri yapılan iller...

    Kuraklık ödemeleri yapılan iller...

    2021 yılında kuraklık destekleri belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzerinde verim kaybı yaşayan çiftçilere ödenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayan kuraklık destek ödemelerinin verim kaybına göre dekar başına 30 liradan 100 liraya kadar çıkabileceğini belirtti.

    KURAKLIK DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATMAYA BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Bu yıl kuraklık desteği ödemelerinin kasım ayında başlaması bekleniyordu. Henüz ödemeler başlamadı ancak önümüzdeki günlerde yatırılmaya başlanması bekleniyor. Ödemeler illerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması nedeniyle bu ay itibariyle netlik kazanacak.

    ÇİFTÇİYE KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

    • Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,
    • Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,
    • Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,
    • Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,
    • Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,

    • Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,
    • Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,
    • Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.

    KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

    Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek.

    Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.
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    Haberler Ekonomi Kuraklık desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman verilecek? 2021 Kuraklık ödemeleri ne kadar, kaç para? Kuraklık ödemeleri yatan iller...
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