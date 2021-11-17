2021 yılında kuraklık destekleri belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzerinde verim kaybı yaşayan çiftçilere ödenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan ürünleri de kapsayan kuraklık destek ödemelerinin verim kaybına göre dekar başına 30 liradan 100 liraya kadar çıkabileceğini belirtti.