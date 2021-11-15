Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK - SSK -Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu!

TAHMİN TUTARSA EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLACAK

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı Ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek.

Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak.