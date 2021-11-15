Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK - SSK -Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu!

Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Soruları neredeyse her gün çalışanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Senelerce çalışıp emekli olmak isteyenler hangi tarihte emekli olacağını merak ederek hesaplama yöntemlerini arıyor. Kamu ve özel sektör çalışanları fark etmeksizin herkesin hayalini kurduğu emeklilik hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.
2022 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bununla beraber burada belirtilen tahmini enflasyon 2022 emekli zammı için ipuçlarını verdi.
Bugün enflasyon verileri açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.
TAHMİN TUTARSA EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLACAK
Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı Ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek.
Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak.