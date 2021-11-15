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    • Ekonomi
    • 15.11.2021 12:19
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    • 15.11.2021 12:19
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    Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK - SSK -Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu!

    Milyonlarca çalışan emeklilik ve maaş hesaplaması hakkında nerdeyse her gün araştırmalar yapıyor. Yıllardır emeklilik için gün sayanlar ve emeklilik zamanının gelmesini iple çekenler ne kadar maaş alacaklarının hesabını yapıyor. 4A-4B ve 4C'li olarak ne kadar maaş alacağınızı merak ediyorsanız haberimiz içerisinden gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz. Öte yandan memur ve emekli maaşlarına ocak ve temmuz aylarında enflasyon rakamlarına göre zam yapılıyor. Enflasyon oranındaki yükseliş arttıkça memur ve emeklinin yılbaşında alacağı maaşa da enflasyon farkı gelmiş oluyor. Peki, Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? 4A-4B ve 4C'li olarak kaç TL maaş alırım? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK - SSK -Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu!

    Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? Soruları neredeyse her gün çalışanlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor. Senelerce çalışıp emekli olmak isteyenler hangi tarihte emekli olacağını merak ederek hesaplama yöntemlerini arıyor. Kamu ve özel sektör çalışanları fark etmeksizin herkesin hayalini kurduğu emeklilik hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    2022 EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Merkez Bankası, ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Bununla beraber burada belirtilen tahmini enflasyon 2022 emekli zammı için ipuçlarını verdi.

    Bugün enflasyon verileri açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,09 artış gerçekleşti.

    TAHMİN TUTARSA EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLACAK

    Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı Ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak. Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek.

    Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak.

        EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

        Emekli maaşı hesaplamasının çalışan statüsü ve 3 döneme ayrılan SGK prim ödeme tarihlerine göre değişen bir hesaplaması mevcut. Çalışan statüleri 4A (işçi),4B (vergi levhalı) ve 4C (memur), SGK prim ödeme tarihleri ise 2000 öncesi, 2000 Ocak ila 2008 Ekim, 2008 Ekim sonrasıdır.

        Özellikle 4A ve 4B çalışanlarda SGK prim ödeme tarihlerine bağlı olarak aylık bağlanma oranının ve alt sınır taban maaş oranın değişmesi nedeniyle emekli maaşları da değişmektedir. Özellikle Ekim 2008 yılından sonra ödenen primlerde bunun etkisi daha fazladır.

        NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

        SGK için emekli maaş sorgulaması şu şekilde; E-devlet emeklilik maaşı sorgulaması yapmak istiyorsanız öncelikle, 4A, 4B veya 4C emeklilik maaşı kategorisinden birini arama butonuna yazıyorsunuz. Çıkan sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan 'Kurumu' kısmına hangi iş koluyla uğraştığınıza dair bilgilendirmeyi seçerek işleminizi tamamlıyorsunuz.

        Hesaplanan aylık, emeklilik talebiniz bugün gerçekleşmiş olarak hesaplanır ve yaklaşık bu değerde bir sonuç verir. 5400 günden daha az kayıtlı hizmeti görünen vatandaşlar için ise aylık hesaplanmıyor.

        Şunu da belirtmekte fayda var; bu sorgulama işlemi, hesaplanan aylığı kazandığınız anlamına gelmiyor, sorgulama sonucunda hesaplanmış olan aylığı resmi bir evrak olarak kullanamazsınız. Bu yalnızca örnek bir hesaplamadır.

        Emeklilik yaşı iki farklı kritere göre çeşitlilik göstermektedir. Yaş sınırı kadınlara ve erkeklere göre farklılık gösterdiği gibi sigorta başlangıç tarihine göre de değişebilmektedir.
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        Haberler Ekonomi Ne zaman emekli olurum? Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? SGK - SSK -Bağkur 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama robotu!
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