Milyonlarca çalışan bekliyordu! Emsal karar geldi! İşe girenler istifa etmeden SGK'ya bunu verirseniz tazminat alacaksınız...

İşe girenler istifa etmeden SGK'ya bunu verirseniz tazminat alacaksınız... Kıdem tazminatı amacıyla emekliliği beklemek gerekmez 15 sene sigorta 3600 prim günüyle kıdem tazminatı alma hakkından, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar yararlanıyor. 9 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlar da emekli olmadan kıdem tazminatı alabilirler. Kıdem tazminatını, emekli olmadan kimler hangi koşullarda alabilir? Yargıtay Hukuk Genel Kurulu doğrultusundan belirtiler emsal karar çalışanları sevindirdi. Alınan karar kapsamında emeklilikte yaş engeline takılanlar amacıyla yeni bir hak tanınan oldu.
EMSAL KARAR GELDİ
1999 senesinden önce işe giren kişileri ilgilendiren karar kapsamında emekli olmak için prim ve yıl süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takılan kişilere 3600 kıdem tazminatı konusunda büyük bir avantaj sağlandı. Bu haktan şimdilik sadece 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler yararlanabiliyor. Normalde işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilmek için iş akdinin feshinin haklı bir nedene dayanması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadınların evlendikten sonra bir yıl içinde istifa etmesi veya emekli olması gerekiyor.
Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler, 15 yıl sigorta ve 3600 prim günü koşulunu yerine getirdiklerinde, istifa ederek kıdem tazminatı alabiliyorlar.
SGK'DAN YAZI ALMAK GEREKİYOR
Yaş dışındaki koşulları yerine getirerek kıdem tazminatı alabilmek için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan kıdem tazminatına hak kazanıldığına dair yazı almak gerekiyor. SGK'dan gerekli yazıyı alanlar, hangi gerekçeyle olursa olsun istifa ettiklerinde kıdem tazminatı alabilirler.
Bir işte çalışırken, SGK'dan yazı almak suretiyle kıdem tazminatını alıp ayrılmış olanlar, girdikleri ikinci işten ayrıldıklarında da aynı yöntemle kıdem tazminatı alabiliyor. Bu konuda yasada herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.