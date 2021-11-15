Mia Teknoloji halka arz ne zaman, hangi bankalar? Mia Teknoloji halka arz hisse fiyatı ne kadar? Eşit mi oransal mı?

Mia Teknoloji AŞ'nin hisse başı 15,80 liradan, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6,95 liradan, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,60 liradan halka arz başvurusunu onayladı.

Kurul, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret AŞ'nin (KRSTL) pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle Tevfik Nusret Pamukçu'ya 2 milyon 60 bin 595 lira 32 kuruş ve Mehmet Emre Cihangir'e aynı sebeple 2 milyon 630 bin 188 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.