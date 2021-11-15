Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mia Teknoloji AŞ'nin halka arz başvurusuna onay verdi. Mia Teknoloji halka arz işlemi hakkındaki bilgiler vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Halka arza dair detaylar ise duyuruldu. Peki, Mia Teknoloji halka arz ne zaman, hangi bankalar? Mia Teknoloji halka arz hisse fiyatı ne kadar? Eşit mi oransal mı? İşte detaylar...
MİA TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN? HALKA ARZ HİSSE FİYATI...
SPK, yayımladığı haftalık bülteninde, Mia Teknoloji AŞ'nin hisse başı 15,80 liradan, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6,95 liradan, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,60 liradan halka arz başvurusunu onayladı.
SPK HAFTALIK BÜLTENİ
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları AŞ'nin 350 milyon lira bedelsiz sermaye artırımına onay verdi.
Ulusal Faktoring AŞ'nin 200 milyon lira borçlanma araçları başvurusunu onaylayan Kurul, Şekerbank T.A.Ş'nin 1,5 milyar lira, Yapı ve Kredi Bankası AŞ'nin 25 milyar lira (Tahvil/Finansman Bonosu) ve 5 milyar lira (Yapılandırılmış Borçlanma Aracı) borçlanma araçları başvurusunu onayladı.
Mia Teknoloji AŞ'nin hisse başı 15,80 liradan, Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 6,95 liradan, Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1,60 liradan halka arz başvurusunu onayladı.
Kurul, Kristal Kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret AŞ'nin (KRSTL) pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırılması nedeniyle Tevfik Nusret Pamukçu'ya 2 milyon 60 bin 595 lira 32 kuruş ve Mehmet Emre Cihangir'e aynı sebeple 2 milyon 630 bin 188 lira 96 kuruş idari para cezası uygulanmasına karar verdi.