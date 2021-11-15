Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olur, indirim yapılacak mı? Dolar, euro, altın...

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, pek çok yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı, önümüzdeki günlerde yapılacak Merkez Bankası toplantısı ile Kasım ayı faiz kararını netleştirmiş olacak. Her ay belli aralıklarla toplanan Merkez Bankası'nın, yapacağı ilk toplantıda faiz hakkında nasıl bir karar alacağı PPK toplantısı ile netlik kazanacak.
MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Merkez Bankası Kasım ayı toplantısı için tarih detayları belli oldu. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Ekim ayı için 200 baz puan indirme kararı almıştı. Kasım ayı toplantısı ise 18 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.
SON KARAR SONRASI AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDEYDİ;
"Küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri, salgının etkisiyle gerilemeye başlamıştır. Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantlar küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tutmaktadır. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerinde olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.