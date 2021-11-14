Türkiye'de 2022 tatili şimdiden doldu! Yasak kalktı İngiliz akını başladı

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmasının ardından İngiliz turistler Türkiye'ye akın etmeye başladı. Türkiye'ye 2022 yılı için ciddi rezervasyon talebi aldıklarını aktaran Easyjet Holidays CEO'su Garry Wilson, 2023 yılı satışlarına da başladıklarını duyurdu. İngiltere'nin kırmızı listeden çıkarmasının ardından Türkiye'ye rezervasyonların hızlandığını anlatan Wilson, turizmin başkenti Antalya'nın İngiltere için en önemli destinasyonlardan biri olduğunu söyledi. Türkiye'ye 2022 yılı için çok önemli rezervasyon talepleri aldıklarını vurgulayan Garry Wilson, 2023 yılındaki satışlarını devreye aldıklarını duyurdu.

GEMİLER KUŞADASI'NDA

Aydın'ın Kuşadası ilçesine Norveç bandıralı iki kruvaziyerle 1200 turist geldi.Ege Port Limanı'na yanaşan "Viking Sea" ve "Viking Venüs" isimli iki kruvaziyerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistler, bölgedeki turistik mekanları ziyaret etti.