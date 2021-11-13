Türkiye'nin otomobili TOGG'da sıra sedana geldi

Türkiye'nin otomobili TOGG, üretilecek 5 modelinden C segmentindeki sedanı için çalışmalara başladı.
Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, mobilite ekosisteminde oyunun kurallarının ve müşteri beklentilerinin değiştiğini belirterek, "2018 yılında şirketimizi resmen kurduk ve 2022'nin son çeyreğinde seri imalata hazır vaziyette tesislerimizi kurguluyoruz ve 2023'ün ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz" dedi. Karakaş, yeni bir oyuncu olarak 5 model belirlediklerini ve 18 ay ülkede kalıp ardından yurt dışına açılmayı hedeflediklerini söyledi.
Çalışmalarıyla ilgili bilgi veren TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, mobilite ekosisteminde oyunun kurallarının ve müşteri beklentilerinin değiştiğini belirterek, "2018 yılında şirketimizi resmen kurduk ve 2022'nin son çeyreğinde seri imalata hazır vaziyette tesislerimizi kurguluyoruz ve 2023'ün ilk çeyreğinde de C segmentteki SUV aracımızı piyasaya lanse edeceğiz" dedi. Karakaş, yeni bir oyuncu olarak 5 model belirlediklerini ve 18 ay ülkede kalıp ardından yurt dışına açılmayı hedeflediklerini söyledi.