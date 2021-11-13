KPSS şartsız 5.000 TL maaşla onlarca şehre sınavsız personel alımı! Kamu memur alım ilanları ve başvuru şartları kadrolar

DEVLET MEMURU OLMA ŞARTLARI NELERDİR? KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?

Devlet memuru olmak amacıyla vatandaşlardan genel ve özel şartlar talep edilmektedir. Öncelik ile bir bireyin devlet memuru olabilmesi amacıyla mutlaka Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur. Bunun dışında devlet memuru olacak bireylerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir. Geçmiş yıllarda bu konuta bir üst yaş sınırı da bulunmaktaydı. Fakat bundan sonra her yaştan kimse devlet memuru olabilir. Bu konu kurumlara bağlıdır. Kimi kurum 30 yaşını doldurmuş olmamak, kimi kurum 40 yaş, kimi kurum da 65 yaşına kadar olan vatandaşları memur olarak vazifelendirebilmektedir.

Devlet memuru olarak vazife alabilmek amacıyla belli bir eğitim koşulu da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak vazife alabilmektedirler.