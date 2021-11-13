KPSS şartsız 5.000 TL maaşla onlarca şehre sınavsız personel alımı! Kamu memur alım ilanları ve başvuru şartları kadrolar

Kamu memur alım ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kamu memur alım ilanları illere göre görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Çoğunlukla geçici süreli olarak alınan kamu memur alım ilanları, il ve kamu kurumu bazında yayımlanıyor. Peki, İŞKUR kamu memur alım ilanları nasıl görüntülenir ve müracaat nereden yapılır? İŞKUR vasıtasıyla yayımlanan personel alımlarına baktığımızda adayların kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi.
İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İlanı 19.11.2021
Burdur Tefenni Belediyesi Memur Alım İlanı 15.11.2021
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 15.11.2021
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı 19.11.2021
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 22.11.2021
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından Sözleşmeli Personel Alımı 27.11.2021
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından Strateji ve Bütçe Başkanlığına Sınavla Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı Alımı 15.11.2021
Türk Patent ve Marka Kurumundan Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı Alımı 01.12.2021
Konya Akşehir Belediyesi Memur Alım İlanı 03.12.2021
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan Meslek Personeli Giriş Sınavı 15.11.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Müfettiş YardımcısıI Alımı 24.12.2021
Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 24.11.2021