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    • Ekonomi
    • 13.11.2021 12:39
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    • 13.11.2021 12:39
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    Gözler oradaydı! E-devlet üzerinden hemen başvuru yapın! TC kimlik numarasına göre 1100 TL verilecek

    TC kimlik numarasına göre 1100 TL verilecek! Ekonomik olarak sorun çeken vatandaşlar bağlamında sosyal yardım parası müracaat şartları araştırılıyor. E- devlet üzerinden her ay müracaat yapıp, müracaatı onaylanan vatandaşlara sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Ödemeler ise 1100 TL şeklinde hesaplara yatıyor.. Paralar, TC kimlik numarasının son hanesine göre alınıyor. Peki, devlet doğrultusundan oluşturulan 1100 TL sosyal yardım müracaatı nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    E-devlet üzerinden hemen başvuru yapın! TC kimlik numarasına göre 1100 TL verilecek

    E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak amacıyla alttaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" seksiyonuna gelin. Daha sonra sorgulamak amacıyla düğmeye tıklayın. Sosyal yardım müracaat sorgulama ekranı da müracaat ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla müracaatınızı tamamladıktan sonra detayları müracaat sayfasından görebilirsin


    1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

    Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşam sürdüren şahıslara her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve bireylerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz müracaatları başladı.

    TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

    0- Pazartesi

    2-Salı

    4-Çarşamba

    6-Perşembe

    8- Cuma

    günlerinde müracaatlarınızı yapabilirsiniz.

    Cumartesi ve Piyasa günleri ise rastgele bir sınırlama olmaksızın herkes müracaat yapabilir.

    SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

    Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

    Değerlendirmeler, birey bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

    Aynı haneden aniden çok müracaat yapılması durumunda, tek müracaat olarak değerlendirilecektir.

    Başvuran bireyin hanesinde alçakta belirti edilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması durumunda müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır:

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verdiği 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

    5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

    5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

    Sosyal Emniyet Kurumu (SGK)'ndan gelir ya da aylık alanlar (emekliler),

    İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

    İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

        SOSYAL YARDIM KAPSAM DIŞI NEDİR?

        E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım desteğine müracaatta tespit edilen vatandaşlar müracaat sonucunu sorguladıklarında "Sosyal yardım kapsam dışı" ve "Merkezi yardım kapsam dışına çıktı" ibareleri ile karşı karşıya geldi.
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! E-devlet üzerinden hemen başvuru yapın! TC kimlik numarasına göre 1100 TL verilecek
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