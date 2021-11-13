Gözler oradaydı! E-devlet üzerinden hemen başvuru yapın! TC kimlik numarasına göre 1100 TL verilecek

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak amacıyla alttaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" seksiyonuna gelin. Daha sonra sorgulamak amacıyla düğmeye tıklayın. Sosyal yardım müracaat sorgulama ekranı da müracaat ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla müracaatınızı tamamladıktan sonra detayları müracaat sayfasından görebilirsin
1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI
Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşam sürdüren şahıslara her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve bireylerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz müracaatları başladı.
TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;
0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma
günlerinde müracaatlarınızı yapabilirsiniz.
Cumartesi ve Piyasa günleri ise rastgele bir sınırlama olmaksızın herkes müracaat yapabilir.
SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, birey bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden aniden çok müracaat yapılması durumunda, tek müracaat olarak değerlendirilecektir.
Başvuran bireyin hanesinde alçakta belirti edilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması durumunda müracaat değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verdiği 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Emniyet Kurumu (SGK)'ndan gelir ya da aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar