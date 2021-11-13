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    • Ekonomi
    • 13.11.2021 15:21
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    • 13.11.2021 15:21
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    Faiz depremi son dakika: 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları! Türk lirası ve altın hesabı için en yüksek faiz veren bankalar...

    Belli bir birimi olan ve bunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar 32 gün vadeli mevduat hesabı faiz oranlarının getirilerini olabildiğince merak ediyor. Türk lirası ve altın hesabı amacıyla en yüksek faiz veren bankalar sayfamızda listeli olarak bulunuyor. Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli bulunduğu ve hesaplama yapma olanağınız bulunduğu amacıyla vade bitiminde, bankanın sunmuş bulunduğu faiz seviyesine göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden değişik olabilir. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük üstünlüğü risksiz oluşu.

    takvim.com.tr
    Faiz depremi son dakika: 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları!

    Belli bir birikimi olanlar detaylı yatırım kanallarını araştırıyor. Bu bağlamda 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türk lirası ve altın hesabı amacıyla incelemeler bütün hızıyla devam ediyor. Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar kesinlikle bulunduğu ve hesaplama yapma imkânınız bulunduğu amacıyla vade bitiminde, bankanın sunmuş bulunduğu faiz seviyesine göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini öğrenirsiniz. Peki Türk lirası Dolar ve altın hesabı amacıyla en yüksek faiz veren bankalar hangileri?

    KASIM'DA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

    Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    50.000 TL için 32 Gün Mevduat Kazançları

    Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 12.25

    Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 17.00

    Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 17.75

    ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 18.00

        Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 17.00

        Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 15.00

        HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 16.50

        CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 15.00

        Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 17.50

        Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 16.50

        2021 KASIM ALTIN HESABINDA EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

        Birçok Fed uzmanı altına yatırımın uzun vadede kar sağlayacağından hemfikir. Türkiye vatandaşları da geleneksel olarak altına yatırım yapmayı seven ve altını güvenli bulan vatandaşlar olduğu için pandemi döneminde de birikim aracı olarak altını seçti. Kıymetli metallerin değerlendiği bu dönemde sadece altın değil; gümüş ve bakır da yatırımcısına kazandırmaya başladı.

        Odeabank, ING Bank ve Burgan Bank'ın altın hesapları şu an çok kazandırıyor. Peki en çok kazandıran altın hesabı hangisi? Altın almak isteyen ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için en güncel altın hesabı faiz oranlarını hazırladık. İşte bankaların en yüksek faiz oranı veren altın hesabı ve altın hesabında komisyon ücreti almayan bankalar listesi!

        ALTIN HESABINA EN YÜKSEK FAİZ VEREN İLK 3 BANKA

        Burgan Bank şubat ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 18.00.

        Odeabank şubat ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 18.00.

        ING Bank şubat ayı altın hesabı faiz oranı: yüzde 18.00.

        ZİRAAT BANKASI ALTIN HESABI

        Türkiye'nin köklü bankalarından biri olan Ziraat Bankası müşterilerine hem vadesiz hem de vadeli altın mevduat hesabı seçeneği sunuyor. Altın mevduat hesaplarından komisyon ücreti almayan banka; gram altın alım satım işlemlerinde ise komisyon alıyor.

        ENPARA ALTIN HESABI

        QNB Finansbank'ın internet bankacılık sistemi olan Enpara, altın hesabı için oldukça uygun fiyat oranları sunuyor. Diğer bankalara göre alış ve satıştaki anlık farkın da uygun olduğu Enpara'da, makas aralıkları oldukça cazip oluyor.

            KUVEYT TÜRK ALTIN HESABI

            Türkiye'nin en büyük katılım bankalarından olan Kuveyt Türk, müşterilerine hesaplarında bulunan altınları fiziki olarak çekme avantajı sunuyor. Ayrıca altın kuru belirlenen seviyeye geldiğinde bozdurulup otomatik olarak Türk Lirası'na çevrilebiliyor. 4 farklı altın hesabı bulunan Kuveyt Türk, yaptığı altın günleri ile daha avantajlı fiyatlarla altın alış-satışı da yapıyor.

            ALBARAKA ALTIN HESABI

            Albaraka'da altın hesabı oluşturmuş kişilerin altınları 1000/1000 saflıkta işlem görüyor. Bunun yanı sıra yapılan işlemlerden ücret ve komisyon maliyetleri alınmıyor. Altın hesaplarına kar payı veren Albaraka'da altınların değeri artıyor.

            VAKIFBANK ALTIN HESABI

            Altın çağı hesabı ile Vakıfbank, müşterilerine düzenli alım satım talimat seçeneği sunuyor. Vakıfbank'ta altın hesapları için de herhangi bir ücret alınmıyor.

            ALTIN HESABI NEDİR?

            Altın hesabı, bankaların yatırımcıların altın tasarruflarını gerek fiziki gerekse altın birikimi oluşturmaları için açılan hesaba denir. Geleneksel yatırımcılar kadar küresel piyasaların da gözde yatırım modelleri arasında altın hesabı bulunmaktadır.

            Geleneksel yatırımcılar tasarruf olarak gördükleri ziynet eşyası, platin, gümüş, cumhuriyet, çeyrek gibi kuyum olarak kabul edilen işlenmiş altınlar da dahil olmak üzere her türlü ziynet ile "altın hesabı" açılabiliyor.

            Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            Mevduat Faiz Oranları

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            Vade Çeşitleri

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir. Birikim hesabı olarak da adlandırılan bu hesapla ilgili detayları bir Birikim Hesabı Nedir adlı yazımızdan öğrenebilirsiniz. Vadelere göre faiz oranlarını inceleyerek sizin için en karlı vadenin hangisi olacağına karar verebilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi Faiz depremi son dakika: 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları! Türk lirası ve altın hesabı için en yüksek faiz veren bankalar...
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