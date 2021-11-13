Faiz depremi son dakika: 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları! Türk lirası ve altın hesabı için en yüksek faiz veren bankalar...

Belli bir birikimi olanlar detaylı yatırım kanallarını araştırıyor. Bu bağlamda 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları kişilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Türk lirası ve altın hesabı amacıyla incelemeler bütün hızıyla devam ediyor. Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar kesinlikle bulunduğu ve hesaplama yapma imkânınız bulunduğu amacıyla vade bitiminde, bankanın sunmuş bulunduğu faiz seviyesine göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini öğrenirsiniz. Peki Türk lirası Dolar ve altın hesabı amacıyla en yüksek faiz veren bankalar hangileri?
KASIM'DA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
50.000 TL için 32 Gün Mevduat Kazançları
Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 12.25
Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 17.00
Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 17.75
ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Kasım Faiz Oranı % 18.00