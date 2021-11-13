Büyük müjde! Kim ne kadar alacak? Emekli maaşlarına zam beklenenden daha fazla olacak! İşte maaşa göre zam listesi

Kim ne kadar alacak? Emekli maaşlarına zam beklenenden daha fazla olacak! Merkez Bankası 2021 enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak açıkladı. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'yi bulacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 zamma ayrıca yüzde 6.17 fark alacak. Bu senenin son enflasyon raporunu aktaran Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 senesi enflasyon öngörülerinin yüzde 18.4 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 sene sonucunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sene sonucunda yüzde 11.8'e ve 2023 sene sonucunda ise yüzde 7 seviyesina geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde devamlılık kazanacağını tahmin ettiklerini kaydetti.