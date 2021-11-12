Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, hisse fiyatı nedir? Ulusal Faktoring halka arz sonuçları

2017 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi anlaşmamız yenilendi.

2018 Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından kredi notumuz AA- olarak belirlendi.

2018 12,160 aktif müşteri sayısı ile 1,161 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık

2018 206 çalışanımız ile 2,9 milyar TL ciroya ulaştık. Toplam hizmet verdiğimiz işletmemiz 48 bine ulaştı.

2019 Ödenmiş sermayemiz 50 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.