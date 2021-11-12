Mia Teknoloji halka arz tarihi nedir? Eşit mi oransal mı? Mia Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Alanında uzman teknoloji firmasının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih açıklanırken hisse bilgileri de paylaşıldı. Peki Mia Teknoloji halka arz ne zaman? İşte detaylar...
MİA TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mia Teknoloji AŞ'nin hisse başı 15,80 liradan halka arz başvurusunu onayladı.
MİA TEKNOLOJİ HİSSE KODU, FİYATI NEDİR?
Borsa İstanbul'da teknoloji firması MİA Teknoloji, MİATK kodu ile 15-16 Kasım tarihlerinde halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 11 Kasım tarihli bülteninde 3 şirketin halka arzının onayını duyururken, bu halka arzlardan biri de MİA Teknoloji oldu.
Halka arz edilen payların toplam nominal değeri 12.500.000 TL olup, halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı ise %32,89 olacaktır.
Şirket paylarının halka arzı Metro Yatırım tarafından "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile BİAŞ Birincil Piyasa'da gerçekleştirilecektir. Halka arzda talep toplamanın süresi 2 iş günü olarak taslak izahnamede belirtildi.
Borsa İstanbul'da MİATK kodu ile işlem görecek. Saat 10:30 – 13:00 arasında talep toplanacak