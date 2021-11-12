Mia Teknoloji halka arz tarihi nedir? Eşit mi oransal mı? Mia Teknoloji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı…

MİA TEKNOLOJİ HAKKINDA

MİA Teknoloji Anonim Şirketi; Ar-Ge, İnovasyon, Yazılım Geliştirme, Entegrasyon ve Çözüm Sağlayıcı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi şirketidir. Şirket hem kamu hem de özel kuruluşların bilgi altyapısı gereksinimlerine odaklanır ve özel sistem çözümleri geliştirir.

MİA Teknoloji, 2006 yılında 3 Bilgisayar Mühendisi tarafından kurulmuş, 15 yıllık sektör deneyimiyle gelişmeye devam etmektedir. MİA %60'tan fazlası Ar-Ge ve inovasyon alanında olmak üzere 70'den fazla personele istihdam sağlamaktadır. Terzi modeli sistem geliştirme ve ürünleştirme prensibi ile Türkiye'nin birçok noktasında çalışan sistemler sunmakta olan şirket, sağladığı 7/24 çağrı merkezi desteğiyle, sorunlara anlık çözümler üretmektedir.

MİA Teknoloji, artan deneyimleri ile Ar-Ge çalışmalarına önem verdiğinden dolayı, birçok alanda yüksek eğitimli mühendisi, araştırma yapmak ve proje geliştirmek amacıyla istihdam etmektedir. Satış, Destek, İş Geliştirme ve Finans gibi birçok ekibiyle birlikte, her zaman güncel ve kendi alanlarında deneyimli kişilerle iş hayatına gelişerek ve büyüyerek devam etmektedir.

2020 yılının aralık ayında ODTÜ Teknopark' ta şubesini açan MİA Teknoloji, başta Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) olmak üzere, iş ağını ve yeni iş birliklerine adım atmak için birçok kümelenmeye üye olmaya devam etmektedir. Üniversite laboratuvarlarına ulaşma ve projelerde akademik personel ile iş birliği yapabilme becerisi, MİA Teknoloji'yi sürdürülebilir bir şirket haline getirmektedir.