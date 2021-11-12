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    • Ekonomi
    • 12.11.2021 16:32
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    • 12.11.2021 16:32
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    Memur da emekli de bayram edecek! Ocak zamlarının ipucu belli oldu! Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam...

    Peş peşe açıklama yapıldı. Memur ve emekliler için haberler gelmeye başladı. Milyonlarca çalışan ve emeklinin Ocak ayında geliri artacak. Yeni asgari ücret amacıyla Aralık'ta yapılacak komisyon toplantısı beklenirken, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammında da 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon belirleyici olacak. Son 10 senelik artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki senenin enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor. Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi.

    takvim.com.tr
    Ocak zamlarının ipucu belli oldu! Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam...

    Memur da emekli de bayram edecek! Merkez Bankası 2021 enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak açıkladı. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'yi bulacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 zamma ayrıca yüzde 6.17 fark alacak. Bu senenin son enflasyon raporunu aktaran Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 senesi enflasyon ön görülerinin yüzde 18.4 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 sene sonucunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sene sonucunda yüzde 11.8'e ve 2023 sene sonucunda ise yüzde 7 seviyesina geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde devamlılık kazanacağını ön görü ettiklerini kaydetti.

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:

    2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam seviyesinı gösterecek. Bunun 3 aylık alanında enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam seviyesi yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:

    Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan alanı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon ön görüine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu halde zam seviyesi yüzde 11.17'ye ulaşacak.

    ASGARİ ÜCRET:

    Enflasyon bilgileri asgari ücretin belirlenmesinde mühim rol oynuyor.

    Son 10 senelik artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki senenin enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor.
    Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon ön görüine göre asgari ücret artışı yüzde 25 seviyesinde olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.

        İŞSİZLİK MAAŞI:

        Asgari ücrette yüzde 25'lik bir artış olduğunda çoğu ödeme ve borçlanma rakamları da artmış olacak. İşsizlik maaşında alt sınır bin 789, üst sınır 3 bin 577 lirayı bulacak.

        YENİ YILDA NE DEĞİŞECEK?

        Merkez Bankası enflasyon ön görüi Yüzde 18.4

        Brüt asgari ücret 4.471,87 TL

        Net asgari ücret 3.532,38 TL

        İşsizlik maaşı en az 1.789 TL

        İşsizlik maaşı en çok 3.577,5 TL

        SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak ayı zammı Yüzde 9.17

        Memur emeklisi Ocak ayı zammı Yüzde 5+6.17

        Memur Ocak ayı zammı Yüzde 5+6.17

        Asgari ücret artışı Yüzde 25 (18.4 + 6-7 puan)


        EK GÖSTERGE MÜJDESİ

        Ek gösterge konusunda da önemli gelişme var. Yapılacak düzenleme ile tüm kamu çalışanlarının ek gösterge sorunu tarihe karışacak. Diğer unvanlar da ek gösterge düzeltilmesi yapılarak tüm kamu çalışanlarına müjde verilecek. Gelişmeleri izlemeye ve aktarmaya devam edeceğiz.

        REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM

        Öncelikle memur sendikalarının refah payı talebi karşılık buluyor. Bu noktada zamlara ilaveten yüzde 2 oranında refah payı gündemde. Ayrıca her yıl için 100 TL lik seyyanen artışta düşünülüyor.
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