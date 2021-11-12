Memur da emekli de bayram edecek! Ocak zamlarının ipucu belli oldu! Memura yüzde 11.17, emekliye yüzde 9.17 zam...

Memur da emekli de bayram edecek! Merkez Bankası 2021 enflasyon tahminini yüzde 18.4 olarak açıkladı. Tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 9.17'yi bulacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 zamma ayrıca yüzde 6.17 fark alacak. Bu senenin son enflasyon raporunu aktaran Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 senesi enflasyon ön görülerinin yüzde 18.4 olduğunu söyledi. Kavcıoğlu, enflasyonun 2021 sene sonucunda yüzde 18.4 olarak gerçekleşeceğini, 2022 sene sonucunda yüzde 11.8'e ve 2023 sene sonucunda ise yüzde 7 seviyesina geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde devamlılık kazanacağını ön görü ettiklerini kaydetti.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ:
2021'in ikinci yarısındaki enflasyon, zam seviyesinı gösterecek. Bunun 3 aylık alanında enflasyon yüzde 4.23 oldu. Eğer 2021 enflasyonu yüzde 18.4 çıkarsa, 6 aylık TÜFE, yani emeklilerin zam seviyesi yüzde 9.17 olarak gerçekleşecek. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ:
Toplu sözleşme kapsamında Ocak ayı zamları yüzde 5 olarak belirlendi. Hem de 2021'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3'ü aşan alanı da alacakları farkı gösterecek. Merkez'in enflasyon ön görüine göre fark yüzde 6.17 çıkacak. Bu halde zam seviyesi yüzde 11.17'ye ulaşacak.
ASGARİ ÜCRET:
Enflasyon bilgileri asgari ücretin belirlenmesinde mühim rol oynuyor.
Son 10 senelik artışlara bakıldığında asgari ücret artışlarının bir önceki senenin enflasyonundan 5-7 puan daha yüksek belirlendiği görülüyor.
Yüzde 18.4'lük Merkez Bankası enflasyon ön görüine göre asgari ücret artışı yüzde 25 seviyesinde olabilecek. Asgari ücret brüt 4.471,87, net 3 bin 532 lira 38 kuruşa çıkabilecek.