‘Kurumsal sürdürülebilirlik için önce insan’

Sürdürülebilirlik kavramının gelecek nesillere aktarılan önemli değerlerden biri olduğunu ve kurumsal olarak benimsedikleri sürdürülebilirlik stratejilerini insan kaynakları alanında da yürüttüklerini belirten Koru Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Toker, "Koru Sigorta olarak ekonomik performansımızın yanı sıra sosyal ve çevresel performansımızı da destekleyecek sürdürülebilir insan kaynağı yaklaşımını önemsiyor, şirketimizin başarılarını öne taşıyacak unsurun yine insan kaynağımız olduğuna inanıyoruz" dedi.

Toker, şöyle devam etti: "Koru Sigorta olarak merkezimize insanı koyuyor, çalışan memnuniyetinin yanı sıra çalışanlarımızda kalıcı aidiyet duygusu sağlamak için çaba gösteriyoruz. İnsan kaynağımızın mutlu, huzurlu bir ortamda çalışması için gerekli ortamları sağlıyor, çalışanlarımızı mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler ile destekliyoruz. Böylece çalışanlarımız, işlerini başarı merkezli ve motive bir şekilde yapıyor." Şirketlerin finansal sermayelerinin yanı sıra insan sermayesi ile daha fazla rekabet gücü kazandığına dikkat çeken Ömer Toker, şöyle konuştu: "İnsan kaynaklarımız sayesinde sektörde her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şirket olmaya devam ediyoruz. Çalışanlarımızın görevi gereği ihtiyaç duyduğu ortam ve ekipmanların yanı sıra kariyer planlaması için gerekli olan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak her zaman önceliğimizdir. Çalışanlarımızın kendilerini sürekli geliştirebiliyor olması, mutluluğu ve tatmini ile birlikte şirketimize bağlılığını da artırıyor. Diğer yandan, kendini geliştiren çalışanlarımız sayesinde, şirketimiz gelişen teknolojilere de hızla ayak uydurabiliyor ve yeni teknikleri uygulayabiliyor."