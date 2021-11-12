Inditex (inditex) grubu kış indirimleri ne zaman başlayacak 2021? Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho indirimleri ne zaman?

Alışveriş çılgınları tarafından İnditex indirimleri ne zaman 2021? Zara indirimleri ne zaman başlıyor? Sorularının yanıtları araştırılır oldu. Her sene Kasım ayı başladığında bu konuyla ilgili araştırmalar da hız kazanıyor. Öte yandan kasım ayında alışveriş tutkunları için 26 Kasım'da Black Friday indirimleri de başlıyor. İşte tüm merak edilenler haberimizde!
INDITEX İNDİRİMİ NE ZAMAN?
2021 yılında çok beklenen Black Friday indirim günleri, başladı. Trendyol, Hepsiburada gibi alışveriş sitelerinde başlayan indirimler merak topladı. Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home gibi markaların ana şirketi olan İnditex grubu, İnditex yan kuruluşları olarak katılacak. Inditex Black Friday indirimi ise 2021 yılında 26 Kasım tarihinde başlayacak.
MUHTEŞEM CUMA BAŞLADI MI, HANGİ GÜN 2021?
Her yıl kasım ayında yapılan kampanyalar büyük ilgi görüyor. 2021 yılında da Kasım ayının çeyreğinde olduğumuz şu günlerde alışveriş tutkunları Black Friday ne zaman? Muhteşem Cuma başladı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Black Friday yani Kara Cuma indirimleri henüz başlamadı.