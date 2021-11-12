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    • Ekonomi
    • 12.11.2021 12:48
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    • 12.11.2021 12:48
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    Bakan son dakika duyurdu! Ödemeler bugün yapılmaya başlandı! Toplamda 124 milyon 500 bin TL destek ödemesi...

    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 124 milyon 500 bin TL'lik tarımsal destek ödemesinin bugün yapılmaya başlandığı açıklandı. Tarım ve ortman Bakanı Bekir Pakdemirli, bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin liranın ödeneceğini belirtti. Peki, tarımsal destek ödemelerinden kimler yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!

    Bakan duyurdu! 124 milyon 500 bin TL hesaplara yatacak!

    Ödemeler bugün yapılmaya başlandı. Paralar hesaplara aktarılıyor. Destek ödemelerine ilişkin duyuru geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından toplamda 124 milyon 500 bin TL'lik destek ödemesinin bugün yapılmaya başlandığını bildirdi.

    BEKİR PAKDEMİRLİ DUYURDU!

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 124,5 milyon liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını bildirdi.

    Pakdemirli, sosyal medya hesaplarından, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

    Bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 65 milyon 733 bin liranın ödeneceğini belirten Pakdemirli, "Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 48 milyon 642 bin lira, lisanslı depolarda ürün depolama kira desteği kapsamında 10 milyon 123 bin lira olmak üzere toplamda 124 milyon 500 bin liralık destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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