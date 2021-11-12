Anında onaylanıyor! 10.000-20.000 kredi başvurusu yapın! Garanti Bankası, İş Bankası, İNG ve Finansbank...

İhtiyaç kredisinde en düşük faiz seviyesi değişti. En düşük faiz seviyesine sahip bankadan kredi tüketimine dair hesaplamaları inceledik. İşte 10.000 TL ve 20.000 TL kredi ödeme planı ve bütün bankaların kredi faiz civarlarına dair liste haberimizde. İhtiyaç kredisi amacıyla müracaat yapacak olan müşteriler müracaatlarını değişik şekillerde yapabilirler.
GARANTİ BANKASI 10.000 TL VE 20.000 TL KREDİ
Garanti BBVA, 1.91 faiz oranıyla 10.000-20.000 kredi başvurusunu banka şubesinden yaptırmaktadır. Ayrıca bankanın müşterileri bu kredileri, diğer bankalarda olduğu gibi internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedirler. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
İŞ BANKASI 10.000 TL VE 20.000 TL KREDİ
İş Bankası üzerinden 10.000 20.000 kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu krediyi şubelere gitmeden alabilirler. Bunun için bankanın müşterisi olmanız ve banka internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Onay aldığınızda banka krediyi hesabınıza atar ve hafta sonu olsa bile bu krediyi kullanabilirsiniz. İş Bankası üzerinden bu kredileri kullanabilmeniz için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka gerekirse sizden belge talep edebilir. Ayrıca banka şubelerine giderek, kimliğinizle de bu bankanın verdiği kredileri kullanabilirsiniz.