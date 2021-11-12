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    • Ekonomi
    • 12.11.2021 14:21
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    • 12.11.2021 14:21
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    Anında onaylanıyor! 10.000-20.000 kredi başvurusu yapın! Garanti Bankası, İş Bankası, İNG ve Finansbank...

    Hafta sonu evveli düşük olan ihtiyaç kredisi faiz oranları 1.35, 1.36 ve 1.91 oranlarında seyrediyor. Garanti Bankası, İNG, İş Bankası ve Finansbank kredi kampanyaları sayfamızda yer alıyor. Müşteriler hangi bankadan kredi tüketimi yapacaklar ise başvurularını 3 değişik yoldan yapabilirler. Mesaj ile kredi müracaatı gerçekleştireceğiniz bankaları size vermeden evvel bu bankaların kredi şartları ile ilgili bahsetmek istiyoruz. Bankaların hepsinin ayrı ayrı kredi şartları ve onaylanacak limitleri olsa da ortak noktada olan birtakım hususları vardır.

    takvim.com.tr
    Anında onaylanıyor! 10.000-20.000 kredi başvurusu yapın!

    İhtiyaç kredisinde en düşük faiz seviyesi değişti. En düşük faiz seviyesine sahip bankadan kredi tüketimine dair hesaplamaları inceledik. İşte 10.000 TL ve 20.000 TL kredi ödeme planı ve bütün bankaların kredi faiz civarlarına dair liste haberimizde. İhtiyaç kredisi amacıyla müracaat yapacak olan müşteriler müracaatlarını değişik şekillerde yapabilirler.

    GARANTİ BANKASI 10.000 TL VE 20.000 TL KREDİ

    Garanti BBVA, 1.91 faiz oranıyla 10.000-20.000 kredi başvurusunu banka şubesinden yaptırmaktadır. Ayrıca bankanın müşterileri bu kredileri, diğer bankalarda olduğu gibi internet bankacılığını kullanarak da yapabilmektedir. Kredi sonucu uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmektedirler. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    İŞ BANKASI 10.000 TL VE 20.000 TL KREDİ

    İş Bankası üzerinden 10.000 20.000 kredi başvurusu yapabilirsiniz. Banka şartlarına uygun olan kişiler, 36 ay vadeye kadar bu krediyi şubelere gitmeden alabilirler. Bunun için bankanın müşterisi olmanız ve banka internet bankacılığını kullanmanız gerekmektedir. Onay aldığınızda banka krediyi hesabınıza atar ve hafta sonu olsa bile bu krediyi kullanabilirsiniz. İş Bankası üzerinden bu kredileri kullanabilmeniz için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Banka gerekirse sizden belge talep edebilir. Ayrıca banka şubelerine giderek, kimliğinizle de bu bankanın verdiği kredileri kullanabilirsiniz.

        FİNANSBANK 10.000 TL VE 20.000 TL KREDİ

        QNB Finansbank müşterilerine yüzde 1.36 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bunun dışında banka ödeme kolaylığı da sağlıyor.

        Esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra ödeme erteleme imkanı da sunan QNB Finansbank müşterilerine 90 gün ödemesiz dönem imkanı sunuyor.

        İNG BANK 10.000 TL VE 20.000 TL KREDİ

        ING Bank müşterilerine yüzde 1,35 faiz oranıyla kredi imkanı veriyor. Müşteriler bankadan kredi kullanımlarında BDDK'nın son kararı sonrası en fazla 36 ay vade ile kredi kullanabilecekler. Bunun dışında banka ödeme kolaylığı da sağlıyor. Esnek ödeme seçeneklerinin yanı sıra ödeme erteleme imkanı da sunan ING Bank müşterilerine 90 gün ödemesiz dönem imkanı sunuyor.

        SMS KREDİSİ BAŞVURUSU YAPMADAN ÖNCE

        Mesaj ile kredi müracaatı gerçekleştireceğiniz bankaları size vermeden evvel bu bankaların kredi şartları ile ilgili bahsetmek istiyoruz. Bankaların hepsinin ayrı ayrı kredi şartları ve onaylanacak limitleri olsa da ortak noktada olan birtakım hususları vardır. Bu konulardan birincisi müşterilerin kredi puanlamalarıdır.

        Kredi skoru düşük olan, bankalardan ötürü avukatlık olan, daha evvel kart ve kredi kullanmamış olan müşteriler bu kredilere müracaat yaptığında hemen olumsuz cevap alacaktır. Kredi alabilmek istiyorsanız ilk olarak banka puanınızı sorgulamalı ve o şekilde kredi müracaatı yapmalısınız.

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        Haberler Ekonomi Anında onaylanıyor! 10.000-20.000 kredi başvurusu yapın! Garanti Bankası, İş Bankası, İNG ve Finansbank...
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