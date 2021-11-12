12 Kasım anlık dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Güncel dolar yorumları!

12 Kasım sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar, 11 Kasım 2021 sabahında 9,87 lira bandında yer almıştı, gün sonuna doğru 9,97 seviyesine yükselmişti. Peki, 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm detaylar!
12 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 9,9640
Dolar satış:9,9695
EURO NE KADAR?
Euro alış: 11,4039
Euro Satış: 11,4247
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 13,3197
Pound satış: 13,3430
AVRUPA BORSALARI ABD ENFLASYON VERİSİNDEN SONRA YÜKSELİŞLE KAPANDI
Avrupa borsaları, kalıcı fiyat artışlarını gösteren en son ABD enflasyon verisinin ardından günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,53 yükselerek 485,29 puandan kapandı.
Maden şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 3,69 değer kazanırken, seyahat ve eğlence şirketlerinin hisseleri ortalama yüzde 1,08 değer kaybetti.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 artarak 7.059,55 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,26 değer kazanarak 27.633,2 puana yükseldi.