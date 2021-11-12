12 Kasım anlık dolar kuru fiyatları! 1 dolar kaç TL oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin ne kadar? Güncel dolar yorumları!

12 Kasım sabah saatlerinden itibaren dolar ve euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar, 11 Kasım 2021 sabahında 9,87 lira bandında yer almıştı, gün sonuna doğru 9,97 seviyesine yükselmişti. Peki, 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte tüm detaylar!