Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek 2021? Black Friday (Kara Cuma) indirimleri neler?

Elektronikten giyime, kozmetikten teknolojik aletlere envai çeşit ürünün indirime gireceği Muhteşem Cuma kampanyasının tarihi yoğun olarak araştırılıyor. Milyonlarca kişi online alışveriş sitelerinin indirim günlerini yakından takip ediyor. Kasım ayında Trendyol ve Hepsiburada bünyesindeki markalar ile indirimler yaparak müşterilerini sevindirdi. Şimdi gözler Muhteşem Cuma kampanyasında! Peki; Muhteşem Cuma başladı mı, hangi gün 2021? Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman? Black Friday (Kara Cuma) kaç gün sürüyor?
MUHTEŞEM CUMA BAŞLADI MI, HANGİ GÜN 2021?
Her yıl kasım ayında yapılan kampanyalar büyük ilgi görüyor. 2021 yılında da Kasım ayının çeyreğinde olduğumuz şu günlerde alışveriş tutkunları Black Friday ne zaman? Muhteşem Cuma başladı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Black Friday yani Kara Cuma indirimleri henüz başlamadı.
BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?
bu yıl 26 Kasım'da başlayacak. Kampanyanın başlamasıyla birçok alışveriş firması ilgili hafta boyunca indirimler düzenleyecek.
11.11 İNDİRİMLERİ!
Türkiye'deki bazı firmalar indirimleri erkenden başlattı. En fazla kullanılan mobil alışveriş sitelerinden biri 8-11 Kasım tarihleri arasında, diğeri 11. ayın 11'inde ve bir diğeri ise 7-11 Kasım tarihleri arasında bu indirimleri gerçekleştiriyor. Ancak mu mağazaların esas gün olan 26 Kasım'da da yine indirim yapmaları bekleniyor.