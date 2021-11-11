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    • Ekonomi
    • 11.11.2021 19:58
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    • 11.11.2021 19:58
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    Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek 2021? Black Friday (Kara Cuma) indirimleri neler?

    Kasım ayında online alışveriş siteleri birbirinden büyük kampanyalara imza attı. Trendyol, Hepsiburada en çok reklamı yapılan alışveriş siteleri oldu. Türkiye'nin 81 ilinde kafanızı nereye çevirirseniz bir Trendyol, Hepsiburada reklamı görmeniz mümkün. Kasım ayında alışveriş tutkunları için Muhteşem Cuma indirimleri de başlıyor. Peki Muhteşem Cuma başladı mı, hangi gün 2021? Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman? Black Friday olarak da bilinen Kara Cuma indirimleri kaç gün sürüyor? İşte detaylı bilgiler...

    Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlayacak

    Elektronikten giyime, kozmetikten teknolojik aletlere envai çeşit ürünün indirime gireceği Muhteşem Cuma kampanyasının tarihi yoğun olarak araştırılıyor. Milyonlarca kişi online alışveriş sitelerinin indirim günlerini yakından takip ediyor. Kasım ayında Trendyol ve Hepsiburada bünyesindeki markalar ile indirimler yaparak müşterilerini sevindirdi. Şimdi gözler Muhteşem Cuma kampanyasında! Peki; Muhteşem Cuma başladı mı, hangi gün 2021? Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman? Black Friday (Kara Cuma) kaç gün sürüyor?

    MUHTEŞEM CUMA BAŞLADI MI, HANGİ GÜN 2021?

    Her yıl kasım ayında yapılan kampanyalar büyük ilgi görüyor. 2021 yılında da Kasım ayının çeyreğinde olduğumuz şu günlerde alışveriş tutkunları Black Friday ne zaman? Muhteşem Cuma başladı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Black Friday yani Kara Cuma indirimleri henüz başlamadı.

    BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?

    bu yıl 26 Kasım'da başlayacak. Kampanyanın başlamasıyla birçok alışveriş firması ilgili hafta boyunca indirimler düzenleyecek.

    11.11 İNDİRİMLERİ!

    Türkiye'deki bazı firmalar indirimleri erkenden başlattı. En fazla kullanılan mobil alışveriş sitelerinden biri 8-11 Kasım tarihleri arasında, diğeri 11. ayın 11'inde ve bir diğeri ise 7-11 Kasım tarihleri arasında bu indirimleri gerçekleştiriyor. Ancak mu mağazaların esas gün olan 26 Kasım'da da yine indirim yapmaları bekleniyor.

        BLACK FRİDAY NEDİR?

        Normalde Şükran gününden sonraki Cuma günü, ABD'deki marketler kepenklerini erken saatte açarlar ve geç saatlere kadar da müşterilerine hizmet vermeye devam ederler. Bu hep böyle sürmüş. Fakat sonradan bu yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da eklenmeye başlamış.

        İndirim kampanyalarının işin içine girmesiyle birlikte, alışverişe olan talep de artmış. Bu talep artışı, Şükran gününden sonraki Cuma günlerinin aşırı yoğun geçmesine neden olmaya başlamış. Öyle ki 1961 yılında Philadelpihia'da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale gelmişler.

        Trafik yüzünden araçların yerlerinden kıpırdayamadığı ve yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlanmış.
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        Haberler Ekonomi Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek 2021? Black Friday (Kara Cuma) indirimleri neler?
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