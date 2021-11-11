12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar? Şartları…

12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar? Başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılanlar arasında yer alıyor. Tüm illerden vatandaşlar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakıma muhtaç olan, yaşlı vatandaşlara her ay ödediği bu desteğe yoğun ilgi gösteriyor ve her ay merakla bekliyor. Peki Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri yapıldı mı? İşte merak edilenler…

12 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşının Ekim ayı bugün itibariyle il il yapılmaya başlanacak, iller açıklandığında haberimizde yer alacak. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.