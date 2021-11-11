12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar? Şartları…

12 Kasım evde bakım maaşı yatan iller güncel liste! Evde bakım maaşı hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar? Başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılanlar arasında yer alıyor. Tüm illerden vatandaşlar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bakıma muhtaç olan, yaşlı vatandaşlara her ay ödediği bu desteğe yoğun ilgi gösteriyor ve her ay merakla bekliyor. Peki Kasım ayı evde bakım maaşı ödemeleri yapıldı mı? İşte merak edilenler…
12 KASIM EVDE BAKIM MAAŞI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşının Ekim ayı bugün itibariyle il il yapılmaya başlanacak, iller açıklandığında haberimizde yer alacak. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.
EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ