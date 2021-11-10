SON DAKİKA! Evergrande'nin iflasının önü açıldı! Küresel piyasalar ve Bitcoin'de Evergrande depremi

Dünyanın en büyük gayrimenkul şirketlerinden olan Çinli dev Evergrande Group, verilen ek süre içerisinde de ödemelerini yapamadı ve temerrüde düşerek iflasının önü açıldı. Şirketten alacaklı olan Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), Evergrande'ye karşı iflas davası hazırlığında olduğunu duyurdu. Evergrande, Eylül ayı sonunda vadesi gelen yaklaşık 47,5 milyon dolarlık tahvil ödemelerinde temerrüde düşmüştü. 300 milyar dolar borç krizindeki şirket, 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremedi.
5,1 MİLYAR DOLARLIK HİSSEYİ SATMIŞTI
Şirket, borcunu yönetmek amacıyla Evergrande Emlak Hizmetleri Grubundaki 5,1 milyar dolarlık hisseyi Çin'deki en büyük 13. emlak geliştiricisine sattı.
RESMİ OLARAK TEMERRÜDE DÜŞTÜ
China Evergrande Group, resmi olarak 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini temerrüde düşürdü. Evergrande'nin tahvillerine yatırım yapan Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), şimdi şirkete karşı iflas işlemlerine hazırlanıyor.