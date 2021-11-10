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    • Ekonomi
    • 10.11.2021 23:37
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    • 10.11.2021 23:58
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    SON DAKİKA! Evergrande'nin iflasının önü açıldı! Küresel piyasalar ve Bitcoin'de Evergrande depremi

    Son dakika haberine göre Çinli gayrimenkul devi Evergrande, verilen ek süre içerisinde ödemelerini yapamadı ve temerrüde düştü. Şirketten alacağı bulunan DMSA, Evergrande'ye karşı iflas davası hazırlığı içerisinde olduğunu duyurdu. Yaşanan bu gelişmenin etkisi küresel piyasalarda hissedilmeye başlandı. Çin borsasında kayıplar görülürken, kripto para piyasasında ise 68 bin doların üzerine çıkan Bitcoin gevşeyerek 66 bin dolar seviyelerine kadar geriledi. Takvim.com.tr'den Okan Beltek konuyla ilgili yaşananları özetledi...

    Okan Beltek
    takvim.com.tr
    Küresel piyasalar ve Bitcoin’de Evergrande depremi

    Dünyanın en büyük gayrimenkul şirketlerinden olan Çinli dev Evergrande Group, verilen ek süre içerisinde de ödemelerini yapamadı ve temerrüde düşerek iflasının önü açıldı. Şirketten alacaklı olan Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), Evergrande'ye karşı iflas davası hazırlığında olduğunu duyurdu. Evergrande, Eylül ayı sonunda vadesi gelen yaklaşık 47,5 milyon dolarlık tahvil ödemelerinde temerrüde düşmüştü. 300 milyar dolar borç krizindeki şirket, 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremedi.

    5,1 MİLYAR DOLARLIK HİSSEYİ SATMIŞTI
    Şirket, borcunu yönetmek amacıyla Evergrande Emlak Hizmetleri Grubundaki 5,1 milyar dolarlık hisseyi Çin'deki en büyük 13. emlak geliştiricisine sattı.

    RESMİ OLARAK TEMERRÜDE DÜŞTÜ
    China Evergrande Group, resmi olarak 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini temerrüde düşürdü. Evergrande'nin tahvillerine yatırım yapan Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), şimdi şirkete karşı iflas işlemlerine hazırlanıyor.

        DMSA tarafından yazılan bir mektupta, Çinli emlak geliştiricisinin uluslararası yatırımcılara yapılan faiz ödemelerinde tekrar temerrüde düştüğü belirtildi. DMSA, Evergrande'nin bugün vadesi gelen üç tahviline genel olarak 148,13 milyon dolar faiz ödemek zorunda kalacağını söyledi.

        DMSA Kıdemli Analisti Marco Metzler mektupta, "Ancak şu ana kadar tahvillerimizden herhangi bir faiz almadık" dedi. Metzler, "Hong Kong'daki bankalar bugün kapanırken, bu tahvillerin temerrüde düştüğü kesin" dedi.

        KÜRESEL PİYASALAR DERİNDEN ETKİLENECEK
        Yani Evergrande'nin iflasının önü açıldı. Bu durum küresel piyasaları da derinden etkileyecek. Geçtiğimiz gün kendi rekorunu kırarak 68 bin doları aşan Bitcoin, haberin etkisiyle hızla geri çekilerek 66 bin dolar seviyesine kadar gevşedi.

        Okan Beltek/Takvim.com.tr

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Evergrande'nin iflasının önü açıldı! Küresel piyasalar ve Bitcoin'de Evergrande depremi
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