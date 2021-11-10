SON DAKİKA! Evergrande'nin iflasının önü açıldı! Küresel piyasalar ve Bitcoin'de Evergrande depremi

Dünyanın en büyük gayrimenkul şirketlerinden olan Çinli dev Evergrande Group, verilen ek süre içerisinde de ödemelerini yapamadı ve temerrüde düşerek iflasının önü açıldı. Şirketten alacaklı olan Deutsche Marktscreening Agentur (DMSA), Evergrande'ye karşı iflas davası hazırlığında olduğunu duyurdu. Evergrande, Eylül ayı sonunda vadesi gelen yaklaşık 47,5 milyon dolarlık tahvil ödemelerinde temerrüde düşmüştü. 300 milyar dolar borç krizindeki şirket, 148,13 milyon dolarlık faiz ödemesini gerçekleştiremedi.