Kasım ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi! En ucuz 12 otomobil markası ve modeli! Polo, A3, C3, Sandero, Rio, Corsa...

Koronavirüs salgınının otomotiv piyasasındaki etkisi hissedilmeye devam eder iken sıfır vasıta alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla kasım ayına ait en makul sıfır vasıta fiyatlarını derledik. Listemizde de yer aldığı gibi Türkiye'de 191 bin liranın altında satılan en ucuz otomobil kalmadı. 191 bin 900 liradan başlayan en makul otomobilleri, markalara göre sıraladık. İşte Kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! Polo, A3, C3, Sandero, Rio, Corsa...



KASIM AYI EN UCUZ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI

Bu süreçte çoğalan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.

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