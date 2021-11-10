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    • Ekonomi
    • 10.11.2021 13:42
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    • 10.11.2021 13:42
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    Kasım ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi! En ucuz 12 otomobil markası ve modeli! Polo, A3, C3, Sandero, Rio, Corsa...

    Tüm dünyanın en fazla etkilendiği koronavirüs sonrasında, otomobil üreticileri için çip krizi oldu. Bu bağlamdan sıfır araçlarla eş güdümlü ikinci el araçların fiyatları da artmaya başladı. İkinci el arabaların fiyatları normalin üzerinde çıkınca, vatandaşlar sıfır otomobil almaya odaklandı. İşte en ucuz 12 otomobil markası ve modeli! Polo, A3, C3, Sandero, Rio, Corsa...

    takvim.com.tr
    En ucuz 12 otomobil markası ve modeli! Polo, A3, C3, Sandero, Rio, Corsa...

    Koronavirüs salgınının otomotiv piyasasındaki etkisi hissedilmeye devam eder iken sıfır vasıta alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla kasım ayına ait en makul sıfır vasıta fiyatlarını derledik. Listemizde de yer aldığı gibi Türkiye'de 191 bin liranın altında satılan en ucuz otomobil kalmadı. 191 bin 900 liradan başlayan en makul otomobilleri, markalara göre sıraladık. İşte Kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! Polo, A3, C3, Sandero, Rio, Corsa...


    KASIM AYI EN UCUZ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI

    Bu süreçte çoğalan fiyatlar sonrasında, en ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 191 bin 900 liraya ulaştı.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    İşte en ucuz sıfır otomobiller:

    Volkswagen Polo

    235 bin 300 lira

    Audi A3 Sportback

    495 bin 589 lira

        BMW 118i

        561.800 lira

        Citroen C3

        202.700 lira

        Dacia Sandero

        218 bin lira

            KIA Rio

            191 bin 900 lira

            Mercedes A200

            570 bin lira

            Opel Corsa

            209 bin 900 lira

                Peugeot 208

                232 bin lira

                Renault Clio

                215 bin lira

                Skoda Scala

                266 bin 400 lira
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                    Haberler Ekonomi Kasım ayı sıfır araba fiyat listesi son dakika güncellendi! En ucuz 12 otomobil markası ve modeli! Polo, A3, C3, Sandero, Rio, Corsa...
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