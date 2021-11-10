İşbir Sentetik halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? İşbir Sentetik borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı…

İşbir Sentetik'in uzun vadeli büyüme planları olan ve bu çerçevede hamlelerini yapan Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından biri olduğunu anlatan Gültepe, "Satışlarımız yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız; Bigbag, Halıtabanı, PE Film, Compound ve diğer ürün gelirlerinden oluşuyor. Kurumumuzun, 2021'in ilk altı ayı itibariyle satışlarının yüzde 65'ini yurtdışı satışları oluşturdu. Satışlarımızdaki artış 2018'den 2019'a yüzde 17, 2019'dan 2020'ye yüzde 19 olarak gerçekleşti. İşbir Sentetik olarak 2021 yılının ilk altı ayında ise 2020'in ilk altı ayına göre satışlarımızı yüzde 76 oranında artırmayı başardık. Her yılımızı artı değer üretebildiğimiz, fon üretebildiğimiz faaliyet yılı olarak yaşıyoruz" dedi.

Kurumun gelecek beş yıllık hedeflerinden de bahseden Gültepe, "500'e yakın çalışanımız ile ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye'deki 50 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ilave olarak Hindistan'da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz. Üretim tarafında; 2020'nin ilk aylarında başlattığımız yatırım planlarımızı pandemiye rağmen ertelemedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Halka arzımızdan aldığımız kuvvet ile planlı olarak büyümeye devam edeceğiz" dedi.