İşbir Sentetik halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? İşbir Sentetik borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Peki halka arz ne zaman başlayacak, talep toplama kaç gün sürecek? 5 Kasım'da başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan İşbir Sentetik halka arz gelişmelerine dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, borsa kodu ise "ISSEN" olarak belirlenmiş durumda.
Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de belli oldu.
İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?
Halka arzla birlikte İşbir Sentetik'in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL'den 141.465.993,92 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. İşbir Sentetik'in toplamda 25.850.000 TL nominal değerli 2.585.000.000 adet payının halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde 20'sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal değerli 517.000.000 adet payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.
Halka arz sonrasında İşbir Sentetik'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27'si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93'ü olacak.