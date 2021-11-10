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    • Ekonomi
    • 10.11.2021 13:06
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    • 10.11.2021 13:06
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    Faiz depremi son dakika yeni oranlar: Ziraat, TEB, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank, Akbank, HCBS ve Halkbank konut kredisi faizleri

    Kredi çekecek vatandaşlar internet üzerinden bankaların faiz oranlarını incelemeye başladı. Konut alacak vatandaş konut kredisi faizlerini araştırırken, en makul bankayı arıyor. Devlet bankaları ve özel bankalar konut kredisi faiz oranlarını indirdi. Yapılan faiz indirimi ile birlikte ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar aylık ödeyecekleri kredi taksit tutarlarını incelemeye başladı. Ziraat Bankası, TEB, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank, Akbank, HCBS ve Halkbank konut kredisi faiz oranları amacıyla oluşturulan faiz indirimi ardından ev kredi faiz oranları yüzde kaç oldu, kredi hesaplama tablosu değişti mi?

    takvim.com.tr
    Faiz depremi son dakika yeni oranlar: Ziraat, TEB, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank...

    Faiz depremi son dakika yeni oranlar: Konut kredisi faiz seviyesi rakamları güncellendi. Devlet bankaları doğrultusundan oluşturulan kredi faiz indirimi ile birlikte konut kredisi hesaplama tablosu araştırılmaya başlandı. 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi çeken bireylerin aylık taksit ödemesi aylık 1.642,87 TL olarak revize edildi.


    KAMU VE ÖZEL BANKALARIN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI DÜŞTÜ MÜ?

    Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Merkez Bankası faiz oranlarını indirmişti. Bu anlamda devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 1 milyon altı konut kredisi faiz oranlarını 1.29'a düşürdü. Aynı bankalar 1 milyon üstü kredi çekimlerinde ise 1.34'lük bir faiz oranı uyguluyor. Özel bankalarda ise İş Bankası 1.38'lik bir faiz oranı uyguluyor.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    100.000 TL 10 Yıl Vadeli 4 Adet Konut Kredisi Teklifi

    GARANTİ BBVA Konut Kredisi

    Aylık Taksit

    1.817,33 TL

    Faiz Oranı

    % 1,52

    Toplam Ödeme

    219.904,60 TL


    İŞ BANKASI Konut Kredisi

    Ev Kredisi

    Aylık Taksit

    1.710,20 TL

    Faiz Oranı

    % 1,38

    Toplam Ödeme

    207.399,00 TL


        AKBANK Konut Kredisi

        Aylık Taksit

        1.717,75 TL

        Faiz Oranı

        % 1,39

        Toplam Ödeme

        207.906,50 TL

        Vakıfbank Konut Kredisi

        Aylık Taksit

        1.642,87 TL

        Faiz Oranı

        % 1,29

        Toplam Ödeme

        198.744,40 TL

        Halkbank Konut Kredisi

        Aylık Taksit

        1.642,87 TL

        Faiz Oranı

        % 1,29

        Toplam Ödeme

        198.959,16 TL

        Ziraat Bankası Konut Kredisi

        Aylık Taksit

        1.642,87 TL

        Faiz Oranı

        % 1,29

        Toplam Ödeme

        198.635,64 TL

        TEB Konut Kredisi

        Aylık Taksit

        1.864,11 TL

        Faiz Oranı

        % 1,58

        Toplam Ödeme

        225.547,44 TL

        HSBC Konut Kredisi

        Aylık Taksit

        2.196,45 TL

        Faiz Oranı

        % 1,99

        Toplam Ödeme

        265.707,00 TL

        1.29 FAİZLE KONUT KREDİSİ HESAPLAMA TABLOSU!

        120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi çeken bireylerin aylık taksit ödemesi aylık 1.642,87 TL olarak revize edildi.
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        Haberler Ekonomi Faiz depremi son dakika yeni oranlar: Ziraat, TEB, İş Bankası, Garanti, Vakıfbank, Akbank, HCBS ve Halkbank konut kredisi faizleri
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