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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 15:25
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    • 09.11.2021 15:25
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    Yeniden iş hayatına dönmek isteyen anneleri yakından ilgilendiriyor! Aylık 325 Avro çalışan anne desteği başvuru şartları!

    Daha önceki iş hayatına dönmek ya da sıfırdan çalışmak isteyen anneler için müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışan anne desteği veriyor ve bu konu gündemde yoğun ilgi görüyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' hayat kurtarıcı oluyor ve ailelerin maddi destek almasını sağlıyor. Aylık 325 Avro çalışan anne desteği için annenin daha önce sigortalı olup olmaması, çalışıp çalışmadığına bakılmıyor. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Yeniden iş hayatına dönmek isteyen anneleri yakından ilgilendiriyor!

    Yeniden iş hayatına dönmek isteyen anneleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Aylık 325 Avro çalışan anne desteği başvuru şartları nelerdir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. Çalışan anne desteğinden yararlanmak isteyen kadınlar başvuru şartlarının neler olduğunu oldukça merak ediyor. Bakan Selçuk konuyla ilgili önemli açıklamalar yapmıştı. İşte tüm detaylar...

    KİMLER 300 EURO ÖDEME ALABİLİR?

    Bakan Selçuk, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ankara, İstanbul ve İzmir'de hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi' ile ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere 50 Avro artırımlı (350 Avro) ödeme alarak destekleneceğini bildirdi.

    Projeye ilişkin detayları paylaşan Bakan Selçuk, "Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganıyla 2019 yılında başlayan Projeden halen 0-24 aylık çocuğu olan 4/a statüsünde sigortalı çalışan annelerimiz yararlanabilmektedir. Projeden yararlanmak isteyen annelerimiz internet üzerinden başvuru yapabilirler" dedi.

    Bakan Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu belirtti. Bakanlık olarak aile birliğini korumayı ve güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

    Söz konusu projeye başvuruların devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, desteklerin önümüzdeki yıllarda kademeli artırılarak, 2021 yılında 325 Avro 2022 yılı için de 350 Avro olacağının mesajını verdi.

        BAŞVURULAR NASIL, NEREDEN YAPILIYOR?

        Söz konusu destek ödemeleri şuan sadece 3 il için geçerli. Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışma hayatında olan annelerin başvuru yapabileceği destek için www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet siteleri kullanılacak. Bu internet sitelerine başvurular e-Devlet şifreleri ile yapılacak.

        DUL VE YETİM MAAŞI

        Eşi veya babası vefat eden bir kadın devletten dul ve yetim maaşı almaya hak kazanır.

        Bu maaş ödemesi kadının çalışmaya başladığı süreye kadar devam eder. Bunun yanında kadın evlendiğinde de bu maaş ödemesi keslir. Dul ve yetim maaşı sigortalı olarak vefat eden kişinin primlere bağlı olarak değişir.

        AYLIK 2400 TL BAKICI YARDIMI

        Devlet tarafından sağlanan desteklerin ilki bakıcı yardımı. Bu yardım Sosyal Güvenlik Kurumu ile Avrupa Birliği arasında imzalanan bir protokol kapsamında sağlanıyor.

        Projeden yararlanmak için annelerin çalışıyor olması ve sigortası bulunması gerekiyor. Ayrıca 300 Euro olarak ödenen ve Türk Lirası ile 2400 TL olarak ödenen bu yardımlar için annelerin çocukları için bakıcı çalıştırmaları isteniyor. Ödemeler sadece Ankara, İstanbul ve İzmir için geçerli.

        ASGARİ ÜCRETLİ ANNELERE 7 BİN 325 TL DOĞUM İZNİ PARASI

        Anne olmaya hazırlanan kadınlara devlet doğum izni sürecinde özel bir destek sağlar.

        Doğum izni destek ödemeleri maaş tutarına göre belirlenir. En düşük ödeme asgari ücretli annelere yapılır. Ödemeler 8 hafta doğumdan önce 8 haftada doğumdan sonra olmak üzere 16 hafta için yapılır. En düşük ödeme 7 bin 325 TL

        801 TL CENAZE YARDIMI

        Sigortalı olarak çalışan eşi vefat eden bir kadın ve çocukları devletten cenaze yardımı alabilirler. Bu ödemeler 801 TL olarak yapılır. Sosyal Güvenlik Kurumu'na yazılı başvuru yapılması gereken ödemeler ayrıca geriye dönük 5 yıllık süreç için alınabilir.

        İŞKUR İŞTE ANNE PROJESİ

        İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan ve akabinde işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi yapılır. Bu ödemeler kurs ve programlara katılan annelere sağlanır.

        DOĞUM PARASI 300 TL, 400 TL VE 600 TL

        Doğum parası ödemesi ile bir anne 1300 TL'ye kadar devlet desteği alabilir.

        Mayıs 2015 tarihinden sonra ilk defa çocuk sahibi olan anneye 300 TL ödenir. Bu tarihten sorna ikinci çocuğunu doğuran anneye 400 TL bir ödeme daha yapılır Eğer çocuk sayısı 3 ve üzeri olursa destek tutarı 600 TL olarak yapılır.

        EMZİRME PARASI 201 TL

        Yeni doğum yapmış olan bir anneye sağlanan destek ödemelerinden bir tanesi de emzirme parası. Bu ödemeler halk arasında süt parası olarak bilinir ve 201 TL olarak yapılır.
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        Haberler Ekonomi Yeniden iş hayatına dönmek isteyen anneleri yakından ilgilendiriyor! Aylık 325 Avro çalışan anne desteği başvuru şartları!
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