Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.11.2021 13:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.11.2021 13:03
    ABONE OL

    Ulusal Faktoring halka arz sonuçları belli oldu mu? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı…

    Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde Ulusal Faktoring halka arz sonuçları belli oldu mu? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Halka arz için başvuru yapan şirketleri yakından takip eden yatırımcılar Ulusal Faktoring halka arz sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan şirketin Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem göreceği de merak konusu oldu. Peki Ulusal Faktoring hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ulusal Faktoring halka arz sonuçları belli oldu mu?

    Ulusal Faktoring halka arz sonuçları belli oldu mu? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başvurusu yapan firmalar arasında Ulusal Faktoring de bulunuyor ve halka arzı talep toplama işleminin sonucu merak ediliyor. Yatırımcıların yoğun bir şekilde araştırdığı tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU!

    4-5 Kasım tarihlerinde talep toplanan Ulusal Faktoring'in halka arzında toplam büyüklük 120,8 milyon TL oldu.

    Ulusal Faktoring A.Ş. halka arzında 2,49 liradan 48,5 milyon adet hisse satışı gerçekleştirildi.

    Halka arza aracılık eden Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, toplam talep tutarının ek satış hariç halka arz edilen toplam 41 milyon adetten yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 7,5 milyon adet pay da satıldı.

    Şirketin halka arz büyüklüğü 120,8 milyon TL olarak kaydedildi.

    Halka arz edilen payların yaklaşık 22,5 katına denk gelen toplam 1,1 milyar lira nominal değerli talep toplandı.

    Halka arz edilen payların yüzde 33,8'i yurt içi bireysel, yüzde 61,3'ü yurt içi kurumsal, yüzde 4,9'u da yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtıldı.

        ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. HAKKINDA

        2001 Ulusal Faktöring faaliyete başladı.
        2006 Türkiye Faktöring Derneği'ne üye olduk.
        2011 PineBridge Investments ile ortaklığımız başladı.
        2016 Türkiye çapında şube sayımız 16 oldu.
        2017 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi anlaşmamız yenilendi.
        2018 Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından kredi notumuz AA- olarak belirlendi.
        2018 12,160 aktif müşteri sayısı ile 1,161 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık.

        2018 206 çalışanımız ile 2,9 milyar TL ciroya ulaştık. Toplam hizmet verdiğimiz işletmemiz 48 bine ulaştı.
        2019 Ödenmiş sermayemiz 50 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Ekonomi Ulusal Faktoring halka arz sonuçları belli oldu mu? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı…
            SON DAKİKA