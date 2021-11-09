Ulusal Faktoring halka arz sonuçları belli oldu mu? Ulusal Faktoring borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı…

ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. HAKKINDA

2001 Ulusal Faktöring faaliyete başladı.

2006 Türkiye Faktöring Derneği'ne üye olduk.

2011 PineBridge Investments ile ortaklığımız başladı.

2016 Türkiye çapında şube sayımız 16 oldu.

2017 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi anlaşmamız yenilendi.

2018 Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından kredi notumuz AA- olarak belirlendi.

2018 12,160 aktif müşteri sayısı ile 1,161 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık.

2018 206 çalışanımız ile 2,9 milyar TL ciroya ulaştık. Toplam hizmet verdiğimiz işletmemiz 48 bine ulaştı.

2019 Ödenmiş sermayemiz 50 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.