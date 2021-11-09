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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 16:20
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    • 09.11.2021 16:20
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    İŞKUR yarım gün çalışana 3 bin 550 TL, 7 bin 100 lira, 10 bin 651 ödeme yapıyor! İşte başvuru şartları ve detayları

    İŞKUR tarafından 3 bin 550 TL, 7 bin 100 lira, 10 bin 651 ödeme yapılıyor. Bu anlamda bu paraları almak için çeşitli şartları taşımak gerekiyor. Anneler isterlerse doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışabiliyor. İşveren yarım maaş verirken, çalışılmayan süre için de İŞKUR ödeme yapıyor. İlk çocuğunu dünyaya gönderene devlet desteği 3 bin 550 lirayı buluyor. Daha sonra çocuk sayısı arttıkça para da artıyor. SSK'lı annelere doğum izinleri ardından yarım çalışma-tam maaş olanağı sunuluyor. Tüm detayları haberimizde verdik.

    takvim.com.tr
    İŞKUR yarım gün çalışana 3.550 TL ödeme yapıyor!

    Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocuk amacıyla 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süre ile yarım çalışma yapabiliyor. Bu haktan yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine 'doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi' ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

    Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR doğrultusundan da yarım çalışma ödeneği veriliyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor.

    Ödemeden yalnızca damga vergisi kesiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten 3 bin 550 lira alıyor. İkinci çocuğunu dünyaya getirip 4 ay yarı vakitli çalışan anneye İŞKUR'un ödediği para 7 bin 100 lira olurken; bu tutar üçüncü doğumunu yapanlarda 10 bin 651 lirayı buluyor. Ödeme tutarı maaşa göre değişmiyor. Bütün anneler süresine göre tespit edilen tutarı alıyor. İşveren de annelere çalıştıkları zamanın ücretini ödüyor. Yani işyeri de yarım maaş veriyor.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    BAŞVURU İŞKUR'A

    Bu haktan yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine 'doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi' ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

        YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

        'Yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için temel şart, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı işçi olmak. Ancak kayıtlı işçi olmak yetmiyor, şu şartlar da var:

        ● Doğumdan öncesi 3 yıl içinde çalışılmış olması ve SGK'ya en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırılmış olması gerekiyor.

        ● Çocuğun sağ olarak doğması ve yarım çalışma ödeneği alındığı sırada da hayatta olması gerekiyor.

        ● Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ki bu da 45 saatin yarısı yani 22.5 saat ediyor.

        ● Doğum izninin bitiminin ardından yarım gün çalışılması gerekiyor.

        İŞKUR'UN ÖDEDİĞİ RAKAMLAR

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        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Ekonomi İŞKUR yarım gün çalışana 3 bin 550 TL, 7 bin 100 lira, 10 bin 651 ödeme yapıyor! İşte başvuru şartları ve detayları
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