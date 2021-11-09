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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 13:24
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    • 09.11.2021 13:34
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    Gözler oradaydı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son dakika zam oranı! İkramiye, seyyanen zam ve refah payı...

    Tek tek açıklamalar geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son dakika zam oranı! İkramiye, seyyanen zam ve refah payı hakkında detaylar merak ediliyor. Emeklilere senede iki kere zam yapılmaktadır. Bu zam oranları son 6 aylık enflasyon civarlarına göre belirlenmektedir. TÜİK’in Kasım ve Aralık ayları enflasyon oranlarını açıklamasının sonrasında net rakam belli olacak. Açıklanan enflasyon rakamlarına göre detaylı tahminler yapılmaya başlandı. Enflasyonun yanı sıra seyyanen zam ve refah payı da öneme alınacak. İşte emeklilik zam oranıyla alakalı son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son dakika zam oranı! İkramiye, seyyanen zam ve refah payı...

    2022 senesine girmemize son 2 ay kalırken, emekliler gözünü yapılması beklenilen zamma çevirdi. Enflasyona göre tespit edilen zam oranında, seyyanen zam, refah payı ve ikramiye de hesaplanacak. TÜİK'in son 4 aylık enflasyon seviyesi yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirince 503 TL'lik bir artış olacak. Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.72'lik zammı garantilemiş halde Merkez Bankası'nın ön görülerine göre yüzde 18.4'lük enflasyonun oluşacağı, son 6 aylık enflasyonun yüzde 10'a çıkması bekleniyor.

    ENFLASYONLA BİRLİKTE SEYYANEN ZAM DİKKATE ALINACAK

    2021 senesinde 2 kere zam, 2 kere de ikramiye alan emeklilerin gözü, kulağı Ocak ayında yapılacak zamma çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son iki aylık enflasyon düzeyini açıklamasının sonrasında net rakam belli olacak. Şu ana kadar belirtiler rakamlara göre seyyanen zamla eş güdümlü olarak en düşük emekli maaşının 2000 TL'ye yükseldiği hesaba katıldığında enflasyonla eş güdümlü 2 bin 183 TL olması bekleniyor.

    2 VERİ DAHA DİKKATE ALINACAK

    TÜİK'in son 4 aylık enflasyon seviyesi yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirince 503 TL'lik bir artış olacak.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE OLACAK?

    Şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.72'lik zammı garantilemiş halde Merkez Bankası'nın ön görülerine göre yüzde 18.4'lük enflasyonun oluşacağı, son 6 aylık enflasyonun yüzde 10'a çıkması bekleniyor. Şu anki farka göre Ocak zammı yüzde 8.72 seviyesinde. 2021 senesi amacıyla geriye kalan son iki ayda yüzde 4'e yakın enflasyon beklentisi var.

    MEMURA ZAM YÜZDE12.5'İ BULACAK

    Tüketici fiyatları endeksi kasım ve Aralık ayında geride bıraktığımız seneki kadar artarsa sene başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam seviyesi da yüzde 12.5'i bulacak.

        2022'DE SEYYANEN ZAM VAR MI?

        Düşük emekli maaşları konusu ile ilgili ise 'seyyanen zam' yapılması formülü tartışılıyor. AK Partili milletvekilleri yaz süresince sahada gerçekleştirdikleri çalışmalarda en çok karşılaştıkları talepler arasında emekli maaşları olduğunu dile getiriyordu. Bu hususta hazırlanan rapor eder parti yönetimine sunuldu ve 2 bin liranın altında maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması tartışılmaya başladı.

        SEYYANEN ZAM!

        Seyyanen zam her bireyin maaş farkı fark etmeksizin aynı TL tutarında zam almasıdır.
        Örnek yüzde maaşı 3 bin ya da 4 bin lira olan kamu işçileri yüzdesel zam aldıklarında yüzde 10, 3 bin lira alana 300 lira olarak yansırken,
        4 bin lira alana 400 lira olarak yansıyor. Seyyanen zamda ise bu tür bir hal yok.

        2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

        Edinilen verilere göre, iktidarda başlatılan çalışmalar kapsamında milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren asgari ücrete, geride bıraktığımız yılki gibi enflasyonun üstünde zam uygulanacağı ve 3.500 liranın üstünde bir rakam belirleneceği ifade ediliyor. 2022 senesinde enflasyonun üstünde yapılacak zamla eş güdümlü asgari ücrette zammın toplamda yüzde 30'u bulabileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin son dakika zam oranı! İkramiye, seyyanen zam ve refah payı...
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