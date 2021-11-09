Gözler oradaydı! Son dakika 2022 asgari ücret zammı, EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması! EYT, 3600 ve asgari ücret zammı miktarı...

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin belirlenmesi amacıyla anket çalışması yapıldığını, vergi alınmaması konusu ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge amacıyla önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını kaydetti. EYT amacıyla ise Bilgin," Bu konular esasen işimiz, çalışıyoruz ama karar adımına gelince paylaşırız. " dedi. Memuriyette 30 hizmet senesini dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi halinde aylık ücretlerinde ve emekliliğe dair haklarında değişiklik yaratıyor.
3600 EK GÖSTERGE
Bakan Bilgin ve memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda," Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız." dedi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında yapılan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet kategorisi ve derecelere göre değişiklik gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha çok maaş ve ikramiye alabiliyor.
Memuriyette 30 hizmet senesini dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi halinde aylık ücretlerinde ve emekliliğe dair haklarında değişiklik yaratıyor.
ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri hakkında konuşan Bakan Bilgin, Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanacağını anımsatarak,"
Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." diye konuştu.
ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAMASI
Asgari ücretten vergi alınmaması konusunda bir çalışmalarının olduğunu dile getiren Bakan Bilgin, "Bu konuda bir çalışmamız var. Alternatif vergi modellerini inceliyoruz. Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli." açıklamasında bulundu.