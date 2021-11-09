Gözler oradaydı! Son dakika 2022 asgari ücret zammı, EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması! EYT, 3600 ve asgari ücret zammı miktarı...

3600 EK GÖSTERGE

Bakan Bilgin ve memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda," Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız." dedi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında yapılan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet kategorisi ve derecelere göre değişiklik gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha çok maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet senesini dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi halinde aylık ücretlerinde ve emekliliğe dair haklarında değişiklik yaratıyor.