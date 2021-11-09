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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 14:42
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    • 09.11.2021 14:51
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    Engelli maaşı nasıl alınır? SGK engelli maaşı alma şartları nedir? Engelli maaşı ne kadar?

    Vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Engelli maaşı nasıl alınır? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. 2021 yılında asgari ücret geçen yıla göre 500 lira artan maaşın 2022 yılında ne kadar olacağı şimdiden araştırılanlar arasında yer aldı. Peki SGK engelli maaşı alma şartları nedir? Engelli maaşı ne kadar? Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? Kimler bu imkandan yararlanamıyor? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Engelli maaşı nasıl alınır?

    Engelli maaşı nasıl alınır? SGK engelli maaşı alma şartları nedir? Engelli maaşı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Engelli maaşları için başvuruların nasıl nereden yapıldığı ve başvuru şartlarının neler olduğu gibi bilgiler merak ediliyor. Engelli maaş ödemeleri herkese aynı tarihte yatmıyor ve belli günlerde doğum tarihinin son rakamı merak konusu oluyor. İşte detaylar...

    ENGELLİ MAAŞI NE KADAR 2021?

    2021 yılının Ocak ayından itibaren engelli maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. 2021 engelli maaşı zammı ne zaman belli olacak sorusunun yanıtı da bugün geldi. Yapılan açıklamanın ardından;

    Yüzde 40 ile 69 engelli vatandaşlara verilen 537 lira 657 liraya,

    Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşlara ödenen 854 lira 1.024 kuruşa yükseldi.

    En az %40 oranında engelin olması ve bu durumu sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.
    18 yaşını doldurmuş ve 69 yaşına girmemiş olanların başvuruları kabul edilmektedir.
    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının başvuruları kabul edilmektedir.
    Şahsen başvuru yapamayacak durumda olan engelli bireylerin mahkeme kararı ile onaylanmış vasilerinin başvuru yapması gerekmektedir.
    Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın yönlendirdiği, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu alınmalıdır. Engelli bireyler kendi tercihlerine göre bir hastaneden rapor alamamaktadır.
    Gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde vakıfa ulaştırılması ve başvuru onayı alınması gerekmektedir.

        ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN?

        Engelli aylığı alan kişilerin her ay hesaplarına düzenli olarak aylıkları yatar. Engelli aylığının hesaba ne zaman yatacağı ise engelli maaşı alan kişinin doğum tarihinin son rakamlarına göre değişir. Örneğin doğum tarihinin son rakamı 0-5 arası olan kişilerin engelli aylığı her ayın 5. günü hesabına yatacaktır. Bu yüzden 2021 Şubat engelli maaşları yattı mı sorusunun cevabı için aşağıdaki listeyi inceleyiniz. İşte engelli maaşları alma takvimi...

        Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5 inci günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6 ıncı günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7 inci günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8 inci günü.

        Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9 uncu günü.
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        Tarihin önündeki engeller kalkıyor
        Haberler Ekonomi Engelli maaşı nasıl alınır? SGK engelli maaşı alma şartları nedir? Engelli maaşı ne kadar?
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