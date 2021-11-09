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    • Ekonomi
    • 09.11.2021 10:08
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    • 09.11.2021 10:11
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    Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı...

    Yatırımcılar tarafından Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan Doğu Aras Enerji fşrması hakkındaki bilgiler oldukça merak edilirken bir yandan da talep toplama tarihinin ne zaman olduğu, sonuçlanıp sonuçlanmadığı gibi bilgiler araştırma konusu oldu. Peki halka arz büyüklüğü ne kadar olarak açıklandı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir?

    takvim.com.tr
    Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı?

    Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorarı üzerinden sıklıkla yapılıyor.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arz başvurusunun onayladığı Doğu Aras Enerji'nin talep toplama tarihleri nedir? Borsada işlem göreceği tarih açıklandı mı? İşte tüm bilgiler...

    DOĞU ARAS ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

    Talep Toplama Tarihleri 4-5 Kasım 2021 olarak belirlendi. Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (ARASE) halka arz büyüklüğü 1,47 milyar TL olarak açıklandı.

    DOĞU ARAS ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Sabit fiyatla talep toplama faaliyeti gerçekleştiren şirket için KAP'a yapılan açıklamada halka arz birim fiyatı 110 TL olarak bildirildi. Nominal değeri 13.400.000 TL olan payların halka arzda satışı gerçekleşirken böylece 1,474 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğüne ulaşıldı. Satışı yapılan hisseler ise şirket ortakları olan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 6,7 milyon TL ve Kiler Holding A.Ş.'ye ait 6,7 milyon TL nominal değerli paylardan oluşuyor.

    Doğu Aras Enerji halka arzına katılan yatırımcı profilleri incelendiğinde bireysel yatırımcıların ağırlığının daha fazla olduğu görülüyor. Halka arz satışlarının yarısından fazla bireysel yatırımlara yapılırken geri kalan kısmın yüzde 44,1'i yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yüzde 4,7'si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılar tarafından alındı.

        DOĞU ARAS ENERJİ HAKKINDA

        Enerji dağıtım ve enerji perakende sektörlerinde faaliyet göstermekte olup dağıtım alanında Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere 7 il, 58 ilçede yaklaşık 1.081.853 bin aboneye hizmet sağlarken perakende alanında ise tüm Türkiye'ye hizmet sunmaktadır.

        Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş Enerji sektöründe gün geçtikçe büyümekte, bünyesine katmış olduğu deneyimli uzman kadrosu ve sistemde yapmış olduğu çağdaş değişikliklerle, sürekli ve kesintisiz hizmet sağlayan grup şirketleri ile müşterilerine hizmet vermeyi sürdürmektedir.

        Doğu Aras Enerji, teknolojiye ve sektöre yaptığı dev yatırımlarla milyonlarca insana ışık oluyor. Türkiye'nin ikinci büyük hizmet bölgesi Doğu Anadolu'da, ülkemizi baştan başa yaklaşık 40 kez kat edecek 60 bin kilometre uzunluğundaki iletim hattı ile bölgesindeki tüm noktalara kesintisiz hizmet veriyor. Son 5 yılda yapılan 1 milyar 148 milyon TL'lik yatırımla hizmet ağını güçlendiren Doğu Aras Enerji; bünyesine dahil ettiği dev araç filosu, iki bini aşkın istihdamı, ortalama 2 milyon 200 bin kişiye ulaştırdığı enerji ile ülkemiz için çalışıyor.

        ISO 50001 dağıtım belgesine de sahip olan Doğu Aras Enerji, yeni nesil teknoloji İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanarak haritalama yapan ilk dağıtım şirketi olma özelliğine sahip olup, bugüne dek birçok alanda ödül ve teşekküre layık görüldü.
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        Haberler Ekonomi Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı...
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