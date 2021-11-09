Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı...

Doğu Aras Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Doğu Aras Enerji borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorarı üzerinden sıklıkla yapılıyor.Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halka arz başvurusunun onayladığı Doğu Aras Enerji'nin talep toplama tarihleri nedir? Borsada işlem göreceği tarih açıklandı mı? İşte tüm bilgiler...
DOĞU ARAS ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Talep Toplama Tarihleri 4-5 Kasım 2021 olarak belirlendi. Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (ARASE) halka arz büyüklüğü 1,47 milyar TL olarak açıklandı.
DOĞU ARAS ENERJİ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Sabit fiyatla talep toplama faaliyeti gerçekleştiren şirket için KAP'a yapılan açıklamada halka arz birim fiyatı 110 TL olarak bildirildi. Nominal değeri 13.400.000 TL olan payların halka arzda satışı gerçekleşirken böylece 1,474 milyar TL'lik bir halka arz büyüklüğüne ulaşıldı. Satışı yapılan hisseler ise şirket ortakları olan Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 6,7 milyon TL ve Kiler Holding A.Ş.'ye ait 6,7 milyon TL nominal değerli paylardan oluşuyor.
Doğu Aras Enerji halka arzına katılan yatırımcı profilleri incelendiğinde bireysel yatırımcıların ağırlığının daha fazla olduğu görülüyor. Halka arz satışlarının yarısından fazla bireysel yatırımlara yapılırken geri kalan kısmın yüzde 44,1'i yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yüzde 4,7'si ise yurt dışı kurumsal yatırımcılar tarafından alındı.