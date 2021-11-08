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    • Ekonomi
    • 08.11.2021 07:33
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    • 08.11.2021 07:42
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    Kara Cuma ne zaman 2021? Black Friday, Çılgın Cuma indirimleri hangi tarihte başlayacak? Kara Cuma ne zaman ortaya çıktı?

    Özellikle alışveriş çılgınları tarafından her yıl merakla beklenen Kara Cuma ne zaman 2021? Kasım ayının ilk günleri yaşanırken farklı pek çok kategoride ürünlerde yılın en büyük indirimlerinin yapıldığı ve sadece bir gün sürdüğü Black Friday tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yapılmaya başlandı. Kara Cuma, Çılgın Cuma olarak da adlandırılan Black Friday, Çılgın Cuma indirimleri hangi tarihte başlayacak? Kara Cuma ne zaman ortaya çıktı? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Kara Cuma ne zaman 2021?

    Kara Cuma ne zaman 2021? Black Friday, Çılgın Cuma indirimleri hangi tarihte başlayacak? Kara Cuma ne zaman ortaya çıktı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Alışveriş tutkunları her yıl belirlenen tarihte yurt dışında yapılan ve ülkemizde de popüler hale gelen Black Friday indirimlerinin ne zaman olacağını merak ediyor. Kara Cuma indirim gününde erkenden mağazalar ziyaret edilecek ve ürünler tükenmeden alınmaya çalışılacak.

    MUHTEŞEM CUMA NE ZAMAN 2021?

    Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday 2021 yılında 26 Kasım Cuma tarihine denk geliyor.

    BLACK FRIDAY NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

    Türkiye'de "Muhteşem Cuma" olarak da bilinen Black Friday, Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.

    Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak; 24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.

        Bir sonraki iddia ise;

        1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.

        1920'lerde gelenekselleşmeye başlar. 1961'de ise çokta hoş olmayan görüntülere sahne olan Şükran Günü sonrası indirimi, Black Friday olarak anılması polisler tarafından kullanılmasıyla başlar.

        Black Friday olarak anılmasının sebebi, o gün oluşan alışveriş hacmi, trafik kazaları ve hatta insanlar arasındaki şiddet gibi birçok durum bu ismin kullanılması neden oldu. Polisler, şehir merkezindeki ve alışveriş alanlarındaki, yaya ve otomobil trafiğini tanımlamak için bu ismi kullandı.

        1950'lerde insanlar şükran gününden bir gün sonra hafta sonu tatilini uzatmak için hasta olduklarını söyleyerek izinler almaya başladılar. Mağazalarında açık olduğunu bilen insanlar çılgınca alışveriş yapmaya çoktan başlamışlardı. Şirketler, kimlerin yasal olarak hasta olduğunu tespit etmek yerine o günü ücretli tatil olarak eklediler. Yani Black Friday, tarihi adını almadan çok önce yoğun bir alışveriş günüydü.

        Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük indirimlerin olduğu Black Friday'da firmalar diğer zamanlara kıyasla daha büyük kampanyalar yapıyor. Giysilerden, teknolojik ürünlere, hatta otomobillere bile yansıyan Black Friday'da mağazalar çok erken saatte açılıp ve geç saatte kapanıyor.
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        Haberler Ekonomi Kara Cuma ne zaman 2021? Black Friday, Çılgın Cuma indirimleri hangi tarihte başlayacak? Kara Cuma ne zaman ortaya çıktı?
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