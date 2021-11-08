Elit Naturel halka arz ne zaman? Elit Naturel borsada hangi tarihte işlem görecek? Eşit mi oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, hisse kodu nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından başvurusu onaylanan şirket hakkındaki merak edilen bilgileri haberimizde derledik. İşte yatırımcıların araştırdığı Elit Naturel halka arzına dair detaylar...
ELİTE NATURAL HALKA ARZ NE ZAMAN?
8-9 Kasım tarihlerinde 1 TL nominal değerli Elite Naturel hisseleri 16,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Şirket açıklamasına göre yapılan başvuruda 12 milyon lot hissenin halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka arzın yurt içinde bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile yapılması planlanıyor.
Halka arz sonrasında halka açık olan kısım şirket sermayesinin yüzde 22,22'sini oluşturacak. Şirket sermayesi halka arz öncesi 50 milyon TL iken, halka arz sonrasında 54 milyon TL'ye ulaşacak. Şirketin halka arzında yüz güldüren bir husus Halk Yatırım liderliğinde 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılacak olması görülüyor.