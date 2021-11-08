Bu liste 48 bin liraya AUDİ otomobil sahibi yapıyor! Elinizi çabuk tutun, arabalar hızla tükeniyor!

Ülkemizde son dönemlerde arta n döviz kuru ile eş güdümlü vasıta sahibi olmak da bundan sonra çoğu birey amacıyla hayal oldu. Sıfır vasıtalara yaklaşılamazken ikinci eller de cep yakıyor. Fakat çok fazla vatandaş tarafından bilinmeyen e-ihale ile 48 bin TL gibi fiyatlarla vasıta sahibi olma fırsatı sunuluyor. E-İhale sistemi, devlet tarafından hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale vasıta alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır. Biz tabi ki bugün e ihale vasıtalarını irdeleyeceğiz. Araç ihalelerinde ise çok değişik alternatifler mevcuttur. Antika vasıtalar, yeni model çok lüks vasıtalar bu sistem üzerinden satılmaktadır.
Citroën BERLINGO (2001), Güncel Fiyat: 31.125 TL
Audi A4 (1998), Güncel Fiyat: 48.750 TL
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