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    • Ekonomi
    • 08.11.2021 16:19
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    • 08.11.2021 16:19
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    Bu liste 48 bin liraya AUDİ otomobil sahibi yapıyor! Elinizi çabuk tutun, arabalar hızla tükeniyor!

    Dünyada son zamanlarda meydana gelen çip krizi ile birlikte otomobil fiyatları hissedilir derecede arttı. Ülkemizde de durum aynı. Bu anlamda vatandaşlar uygun fiyatlı otomobil almak için çeşitli yöntemler üzerinde duruyor. Ticaret Bakanlığı, e-ihale yöntemiyle ikinci el otomobilleri normal satış fiyatının çok daha altında satışa çıkarıyor. Bu şekilde yüzlerce otomobilin satıldığı platformdan çoğu vatandaşın haberi olmadığı sebebiyle yararlanamıyor. Listemizde şu anda satışta olan makul fiyatlı araçlara yer verdik. İşte o araçlar...

    takvim.com.tr
    Bu liste 48 bin liraya AUDİ otomobil sahibi yapıyor! Elinizi çabuk tutun...

    Ülkemizde son dönemlerde arta n döviz kuru ile eş güdümlü vasıta sahibi olmak da bundan sonra çoğu birey amacıyla hayal oldu. Sıfır vasıtalara yaklaşılamazken ikinci eller de cep yakıyor. Fakat çok fazla vatandaş tarafından bilinmeyen e-ihale ile 48 bin TL gibi fiyatlarla vasıta sahibi olma fırsatı sunuluyor. E-İhale sistemi, devlet tarafından hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale vasıta alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır. Biz tabi ki bugün e ihale vasıtalarını irdeleyeceğiz. Araç ihalelerinde ise çok değişik alternatifler mevcuttur. Antika vasıtalar, yeni model çok lüks vasıtalar bu sistem üzerinden satılmaktadır.

    Citroën BERLINGO (2001), Güncel Fiyat: 31.125 TL

    Audi A4 (1998), Güncel Fiyat: 48.750 TL

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

        Ford MONDEO (2010), Güncel Fiyat: 86.500 TL

        Peugeot 307 (2005), Güncel Fiyat: 41.250 TL

        Renault MEGANE (2008), Güncel Fiyat, 59.750 TL

            E-İHALE SİSTEMİ NEDİR?

            E-İhale sistemi, devlet tarafından hacizli olan malların satıldığı bir platformdur. Bu sistem E-İhale vasıta alma yönteminin en başında gelir. Otomobilden telefona, otobüsten tekneye ve türevi parçalara kadar burada eşya satılmaktadır. Biz tabi ki bugün e ihale vasıtalarını irdeleyeceğiz. Araç ihalelerinde ise çok değişik alternatifler mevcuttur. Antika vasıtalar, yeni model çok lüks vasıtalar bu sistem üzerinden satılmaktadır.

            E-İHALE'YE KİMLER GİREBİLİYOR? İHALE GİRİŞ MASRAFI VAR MI?

            E-İhale'ye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabiliyor. Herhangi bir araca öneri vermek amacıyla sınır ve aynısı bir engeliniz bulunmuyor. Araca dilenen teminatı yatırıldığınız prosese öneri verilebiliyorsunuz. Kurallar kapsamında ilerlediğiniz de, ihaleyi kaybetseniz bile öneri attığınız vasıta amacıyla ödediğiniz teminat bedelini daha sonradan tahsil edebiliyorsunuz. Burada öneri amacıyla dosya bedeli ya da aynısı bir harç ödemiyorsunuz.

            E-İHALE'YE SİSTEMİ İÇİN NELER GEREKLİ?

            E-İhale'ye sistemine dahil olmak amacıyla bu siteye üye olmanız gerekiyor. Üyelik esnasında sizden T.C. Kimlik numaranız ve e-posta adresiniz isteniyor. Bunların yanı sıra bir araca öneri vermeden ödediğiniz teminat bedelinin ihale kaybedildiği halde hesaplarınıza tekrardan geri yatması amacıyla bir tanede adınıza kayıtlı banka hesap numaranız olması gerekiyor. Kendi TC. numaranıza ait bir banka hesaplarınız olmaz ise para T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı E-ihale döner sermaye hesabında adınıza kayıtlı olarak kalmaktadır. Adınıza hesap açtıktan sonra para bu hesaba yatabilmektedir.
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            Haberler Ekonomi Bu liste 48 bin liraya AUDİ otomobil sahibi yapıyor! Elinizi çabuk tutun, arabalar hızla tükeniyor!
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