Böyle kar başka işte görmediniz! Paraya para demiyor... Hobi olarak başlamıştı! Tanesini 9000 TL'den satıyor!

Aydın'ın Kuşadası eyaletinde hobi olarak başladığı deve kuşu yetiştiriciliği işinde çiftlik kuran Ramazan Kaplan, talebe yetişemediğini söyledi. Ramazan Kaplan Türkiye'nin değişik illerine tanesi 150 liradan yumurta gönderiyor. Yavru deve kuşunu 1200 ila 2 bin liradan, anaç deve kuşunu da 9 bin liradan satıyor. Boyları 1,8 - 2,7 metre, kanat açıklıkları 1,5 - 2 m, ağırlıkları 60 - 150 kg ve hayatları de 50 - 70 sene arasında değişiklık gösterir.
Kaplan, AA muhabirine, muhabbet kuşu beslediği çocukluk yıllarından itibaren hayvanlara meraklı olduğunu dile getirdi.
İnternette araştırma yaparken deve kuşu besleyebileceğine karar verdiğini anlatan Kaplan, "Önce iki deve kuşu ile başladım. Sonra çiftliği büyütmeye karar verdim. Çevreden gelen yumurta talepleri de beni bu işe itti. Yavru ve yumurta talebine yetişemiyorum. Önümüzdeki günlerde anaç deve kuşu sayısını artırmayı planlıyorum." dedi.