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    • Ekonomi
    • 08.11.2021 16:20
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    • 08.11.2021 16:20
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    Böyle kar başka işte görmediniz! Paraya para demiyor... Hobi olarak başlamıştı! Tanesini 9000 TL'den satıyor!

    Ülkemizden girişimcilik haberleri ve başarıları gelmeye devam ediyor. Afrika'nın sıcak yerlerinde görmeye alışık olduğumuz deve kuşları ülkemizde de olabildiğince revaçta. Doğal olarak Afrika'da tespit edilen deve kuşları; etleri, derileri ve tüyleri amacıyla bütün Dünya'da yetiştirilirler. Değirmendere Mahallesi'nde oyuncak dükkanı işleten Ramazan Kaplan, 3 sene evvel kiraladığı arsada, hobi olarak, satın aldığı 2 deve kuşuna bakmaya başladı. Deve kuşu yetiştiriciliği konusu ile ilgili internette incelemeler yapan Kaplan, yumurtasının 150, etinin kilogramının 170 liraya alıcı bulduğunu öğrenince işi geliştirmeye karar verdi.

    Hobi olarak başlamıştı! Tanesini 9000 TL’den satıyor!

    Aydın'ın Kuşadası eyaletinde hobi olarak başladığı deve kuşu yetiştiriciliği işinde çiftlik kuran Ramazan Kaplan, talebe yetişemediğini söyledi. Ramazan Kaplan Türkiye'nin değişik illerine tanesi 150 liradan yumurta gönderiyor. Yavru deve kuşunu 1200 ila 2 bin liradan, anaç deve kuşunu da 9 bin liradan satıyor. Boyları 1,8 - 2,7 metre, kanat açıklıkları 1,5 - 2 m, ağırlıkları 60 - 150 kg ve hayatları de 50 - 70 sene arasında değişiklık gösterir.

    Kaplan, AA muhabirine, muhabbet kuşu beslediği çocukluk yıllarından itibaren hayvanlara meraklı olduğunu dile getirdi.

    İnternette araştırma yaparken deve kuşu besleyebileceğine karar verdiğini anlatan Kaplan, "Önce iki deve kuşu ile başladım. Sonra çiftliği büyütmeye karar verdim. Çevreden gelen yumurta talepleri de beni bu işe itti. Yavru ve yumurta talebine yetişemiyorum. Önümüzdeki günlerde anaç deve kuşu sayısını artırmayı planlıyorum." dedi.

        Kaplan, deve kuşu yetiştiriciliğinin koyun ve inek yetiştiriciliğinden daha karlı olduğunu aktararak, "Saymakla bitmeyecek özellikleri var. Yumurtası protein bakımından çok zengin. Kimi evini haşerelerden korumak kimi süs kimi de uzman tavsiyesi üzerine hastalıklarına şifa diye istiyor. Yumurtası kadar etine de talep çok fazla." diye konuştu.

        Deve kuşu yumurtası

        Boyları 1,8 - 2,7 metre, kanat açıklıkları 1,5 - 2 m, ağırlıkları 60 - 150 kg ve ömürleri de 50 - 70 yıl arasında değişiklik gösterir. Erkek deve kuşu çoğunlukla kanatlarda ve kuyrukta beyaz tüylerle birlikte siyah; dişiler de çoğunlukla kahverengi renklidir. Oldukça iyi bir görüş sağlayan büyük kahverengi gözleri yaklaşık 5 cm çaptadır ve bu gözleri koruyan kalın siyah kirpikleri vardır. Uzun ve güçlü bacaklarıyla bir insanı rahatlıkla sırtlarında taşıyabilirler.

        Deve kuşu bir omnivordur ve bu nedenle hem bitkilerle hem de çeşitli hayvanlarla beslenir. Deve kuşunun diyeti temel olarak böcekler, kurtçuklar, tırtıllar ve bazen küçük memeliler ve sürüngenlerle birlikte yapraklar, çimenler, tohumlar, kökler, çiçekler ve meyvelerden oluşur. Toprak altındaki böcekleri yakalayabilmek için zaman zaman kafalarını toprağa sokmalarıyla bilinirler.
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        Haberler Ekonomi Böyle kar başka işte görmediniz! Paraya para demiyor... Hobi olarak başlamıştı! Tanesini 9000 TL'den satıyor!
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