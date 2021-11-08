8 Kasım dolar kuru güncel fiyatlar! Bugün dolar kaç TL? Euro ve sterlin ne kadar oldu? Anlık canlı döviz kuru fiyatları!

Sabah saatleri itibariyle ve haftanın ilk işlem gününde dolar, euro kurunda yaşanan gelişmeler takip edilmeye başlandı. Dolar kuru dün güne 9,67 TL seviyelerinden başladı. 11,26 TL alış fiyatı bulunan euronun satış fiyatı ise 11,17 TL civarında hareket etti. Peki, 8 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!