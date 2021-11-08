08.11.2021 Sayısal Loto sonuçları! Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı?

Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin miktarı ve kime çıktığı merak ediliyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası şanslı numaralar belli oldu.