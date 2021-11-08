08.11.2021 Sayısal Loto sonuçları! Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı?

Sayısal loto ikramiyesi ne kadar devretti? Çılgın Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Bugün Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin miktarı ve kime çıktığı merak ediliyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası şanslı numaralar belli oldu.
8 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI!
Büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar şöyle: 16-25-36-54-56-61+4 SüperStar 84
Ancak açıklanan sonuçlara göre 6 bilen çıkmadı ve 86.057.367,14 TL büyük ikramiye devretti.
SÜPERTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
Çılgın Sayılsal Loto kuponu 3 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 1.5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 4,5 TL'dir.