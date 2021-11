Turizmin devleri Antalya’ya geldi

Etkinlik ve turizm sektörünün 'AS'ları 7-9 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya'de gerçekleşecek Masters of Events by ACE of M.I.C.E. Awards organizasyonunda bir araya gelecek. Ulusal ve uluslararası 160'dan fazla kurumsal firma ile 3 gün boyunca 7 binin üzerinde B2B toplantının yapılacağı bu etkinlik, Cornelia Hotels NEST Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde yapılacak. MICE sektörünü buluşturacak ve iş hacmine katkı sağlayacak olan toplantıya Türkiye'nin ve 30'dan fazla ülkenin Etkinlik ve Kongre Turizminde en güçlü isimleri katılacak. Antalya'nın MICE alanında marka değerine büyük katkı sağlayacak olan etkinlik, finalde ise ödül töreni ile sonlanacak.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Cornelia Diamond Golf Resort Spa'nın Genel Müdürü Zafer Alkaya, etkinlik, kongre ve Toplantı Turizminin Türkiye'ye pandemiden önce 9 milyar dolar turizm geliri kazandırdığını hatırlattı. Zafer Alkaya "Toplantı, Kongre ve Etkinlik turizmi, yıllık %7,5 ile günümüün en hızlı büyüyen Turizm alanlarından biri" dedi.