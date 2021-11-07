Trendyol Süper İndirim Günleri ne zaman, saat kaçta başlıyor? Trendyol kasım kampanyası kaç gün sürecek? 11.11 indirimi nedir?

Online alışveriş sitesi Trendyol her yıl olduğu gibi bu yıl da kış aylarına özel büyük kampanyalar düzenledi. Son kampanyasıyla göz dolduran Trendyol indirim günlerinin ne zaman başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini de duyurdu. Alışveriş tutkunları Trendyol indirimi ne zaman 2021? Trendyol Süper İndirim Günleri saat kaçta başlıyor? Trendyol kasım kampanyası kaç gün sürecek? sorularının yanıtlarını sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırıyor. İşte Trendyol'un indirim kampanyası hakkında detaylar...
TRENDYOL SÜPER İNDİRİM GÜNLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2021?
Trendyol Süper İndirim Günleri 7 Kasım gecesi başlayacak ve 11 Kasım'a kadar devam edecek. Efsane Kara Cuma kampanyası öncesi Kasım ayının ilk haftasında 11.11 indirimleri başlayacak. Trendyol'un hangi marka ve ürünlerde indirime gideceği de merak edildi.
HANGİ MARKALAR İNDİRİMDE?
Trendyol süper indirim günlerinde tablet, televizyon, telefon, kulaklık, laptop, beyaz eşya, küçük ev aletleri, kişisel bakım, saat, bot, giyim, çanta, parfüm, kozmetik, süpermarket, ev tekstili ve dekorasyon ürünlerine rahatlıkla ulaşabileceksiniz.