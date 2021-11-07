Trendyol Süper İndirim Günleri ne zaman, saat kaçta başlıyor? Trendyol kasım kampanyası kaç gün sürecek? 11.11 indirimi nedir?

11.11 İNDİRİMLERİ HAKKINDA!

Her şey 1990'lı yıllarda düzenli ilişkisi olmayan dört Çinli öğrencinin, şaka amaçlı, kendilerine hediyeler almasıyla başlamıştır. Sevgilisi olmayan bu öğrencilerin yaptıkları bu hareket okulda dikkat çekmiş ve geleneksel bir hal almıştır. Bunun üzerine bugüne "Yalnızlar Günü" (Singles' Day) adı verilmiş ve her 11 kasımda sevgilisi olmayan öğrenciler kendilerine hediyeler alarak bu günü geleneksel hale getirmeyi başarmış ve günümüze kadar gelmiştir. 11.11 tarihinde dört tane "1" olmasından dolayı bu tarih yalnızlığın simgesi olarak görülmüştür.

1999 yılında Alibaba.com'u kuran Jack Ma, şirketi kurmadan önce Çin'in Hangzhou şehrinde ingilizce öğretmeniydi. 11 kasımın gençler arasında giderek yaygınlaştığını fark eden Jack Ma, 11 kasımdaki alışveriş çılgınlığını 2009 yılında internet ortamına getirmiştir.