PTT rapor parası sorgulama ekranı! PTT’den 10, 15, 25 günlük rapor parası alma şartları nelerdir? Ödenen miktar…

PTT rapor parası sorgulama ekranı! PTT'den 10, 15, 25 günlük rapor parası alma şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır. Hamilelik, hastalık, iş kazası gibi durumlarda rapor parası SGK tarafından hesaplara yatırılıyor ve PTT üzerinden çekilebiliyor. Peki 10, 15, 25 günlük rapor parası ne kadar? Rapor parası alabilmenin şartları nelerdir, her çalışan alabilir mi? İşte detaylar...
RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?
Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT'ye giderek rapor parasını alır.
Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.
RAPOR PARASI NEDİR, ŞARTLARI NELER?
Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.