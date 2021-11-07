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    • Ekonomi
    • 07.11.2021 17:25
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    • 07.11.2021 17:29
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    PTT rapor parası sorgulama ekranı! PTT’den 10, 15, 25 günlük rapor parası alma şartları nelerdir? Ödenen miktar…

    Gündemde yoğun bir şekilde PTT rapor parası sorgulama ekranı araştırmaları yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışma hayatında aktif olarak faaliyet gösterenler hamilelik, hastalık, kaza gibi durumlarda işe gidemediği günlerin parasını da alabiliyor. Maaştan kesinti yapılmaması için SGK’ya durum bilgilendirmesi yapılması şart. Peki tüm çalışanlar bu haktan yararlanabiliyor mu? PTT’den 10, 15, 25 günlük rapor parası alma şartları nelerdir? Rapor parası olarak ne kadar ödeme yapılıyor?

    takvim.com.tr
    PTT rapor parası sorgulama ekranı!

    PTT rapor parası sorgulama ekranı! PTT'den 10, 15, 25 günlük rapor parası alma şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır. Hamilelik, hastalık, iş kazası gibi durumlarda rapor parası SGK tarafından hesaplara yatırılıyor ve PTT üzerinden çekilebiliyor. Peki 10, 15, 25 günlük rapor parası ne kadar? Rapor parası alabilmenin şartları nelerdir, her çalışan alabilir mi? İşte detaylar...

    RAPOR PARASI NE ZAMAN YATAR?

    Öncelikle işçinin raporu alıp işverene vermesi gerekmektedir. İşveren, raporu 5 gün içinde e-rapor sistemine girer. SGK etkilileri raporu inceler ve onay verir. Onaylandıktan sonra ise PTT'ye ödeme talimatı gönderirler. İşçiye SMS gönderilir. Tüm bu aşamaların sonunda işçi PTT'ye giderek rapor parasını alır.

    Rapor parası, işverenin raporu SGK'ya bildirmesinin üzerinden en geç 15 gün geçmesiyle birlikte PTT üzerinden çalışanların hesabına yatırılmaktadır. Bu ücretin hesaba yatırılmasıyla birlikte 2 ay içerisinde alınması gerekmektedir. Bu süre içerisinde alınmayan ücretler SGK'ya tekrar iade edilebilmektedir.

    RAPOR PARASI NEDİR, ŞARTLARI NELER?

    Geçici iş göremezlik, sigortalı bir çalışanın, hastalık, iş kazası, doğum gibi durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşları veya hekim raporlarında yazan istirahat süresince geçici bir süre iş yapamamasıdır. Rapor ücreti ise bu belgeye sahip olan kişilerin işe gitmediği süre için Sosyal Güvenlik Kurumunun kişiye ödediği ücrettir.

        İş göremezlik ödeneği alabilmek için, iş göremezlik raporu aldığınız tarihten 1 yıl önceki tarih içinde en az 90 gün prim yatırmanız gerekiyor. 1 ya da 2 gün gibi kısa sürelerde alınmış raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu iş göremezlik parası ödememektedir. Aldığınız raporda mutlaka bir hastalık teşhisi olmalıdır. Eğer raporunuzda bir teşhis yoksa, SGK size para ödemesi yapmaz. Aldığınız iş göremezlik raporunun hangi sosyal güvenlik kurumuna bildirildiğine de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü iş göremezlik raporu aldığınız hastane kendisine yakın herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna yapabilir. İş göremezlik ödeneğinizi alabilmeniz için sizin bağlı olduğunuz sosyal güvenlik kurumuna bildirim yapılması gerektiğine dikkat ediniz.

        5 GÜNLÜK RAPOR PARASI NE KADAR?

        2021 yılı 5 günlük rapor parası Hastalık durumunda 3 günlük ödeme yapılır. 3 günlük ayakta tedavi için 238,50 TL ödeme yapılır. Yatarak tedavi için 178,88 TL ödeme yapılır. İş kazalarında ise 5 günlük ödeme yapılır. Ayakta tedavi için 397,50 TL ödenir iken yatarak tedavi için 298,15 TL ödeme yapılmaktadır.

        10 GÜNLÜK RAPOR PARASI NE KADAR?

        İş görülmezlik 1-2 gün için ödeme yapılmadığını bilmekteyiz. 10 günlük rapor parası 8 günlük olarak ödenmektedir. Primi asgari ücretten alınan birisine yatarak tedavisi için 10 gün hesaplamasına göre 477,04 TL ödeme yapılmaktadır. Ayakta tedavi için 636,00 TL ödeme yapılır.

        15 GÜNLÜK RAPOR PARASI NE KADAR?

        Ayakta tedavi için toplam 15 günlük rapor parası 1033,50 TL ödeme yapılır. Yatarak tedavi ise 477,04 TL ödenir. İş kazasında ayakta tedavi için 1192,05 TL ödenirken yatarak tedavi için 775,19 TL ödeme yapılır.
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        Haberler Ekonomi PTT rapor parası sorgulama ekranı! PTT’den 10, 15, 25 günlük rapor parası alma şartları nelerdir? Ödenen miktar…
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