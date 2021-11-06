Ve netleşti! TC kimlik numarasının sonu 4 olanlara önemli duyuru! 8 Kasım’da 650 TL hesaplara yatacak

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

KYK bursu ise öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma ve sıhhat nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumlarında kesiliyor. Bunun yanı sıra öğrencinin öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında eski öğretim kurumunda bir sene başarısız olması ya da öğretimine bir sene ara vermesi, net hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunun kapatılması durumlarında öğrenci bursu kesiliyor.