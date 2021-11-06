Ve netleşti! TC kimlik numarasının sonu 4 olanlara önemli duyuru! 8 Kasım’da 650 TL hesaplara yatacak

Bakan Kasapoğlu, 6 Kasım 2021 tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Kasapoğlu, 6-10 Kasım tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti. TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Kasım, "2" olanlar 7 Kasım, "4" olanlar 8 Kasım, "6" olanlar 9 Kasım, "8" olanlar 10 Kasım'da ödemelerini alabilecek.
KYK ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILACAK?
KYK ödemeleri Ziraat Bankası vasıtasıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Fakat KYK kredi/burs hesabı taahhütname sertifikasyon işlemlerinin sonrasında açılıyor. Konuyla alakalı çeşitli bilgi amacıyla Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesindeki KYK sorgu ekranı kullanılabiliyor.
KYK KREDİSİ HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
Öğrenim kredisi öğrencinin öğretim kurumunda ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması halinde kesiliyor. Bunun yanı sıra vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, sağlık nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi, öğretim kurumunun kapatılması, net hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında eski okulunda bir seneden çok başarısız olması ya da öğretimine bir sene ara vermesi gibi durumlarda öğrenim kredisi kesiliyor.
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
KYK bursu ise öğrencinin başarısız olması, öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması ya da geçici olarak uzaklaştırılması, vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma ve sıhhat nedeniyle öğretim kurumuna devam etmemesi durumlarında kesiliyor. Bunun yanı sıra öğrencinin öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında eski öğretim kurumunda bir sene başarısız olması ya da öğretimine bir sene ara vermesi, net hükümle mahkum olması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması ve öğretim kurumunun kapatılması durumlarında öğrenci bursu kesiliyor.