Gözler oradaydı! 2022 net - brüt asgari ücret son dakika ne kadar olacak? Asgari ücrete 848 TL zam! AGİ zammı ise...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı amacıyla çalışmalar başlıyor. Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu bilgilerine bakılarak asgari ücret zammının yüzde 25-30 arasında olacağı ön görü ediliyor. Peki, 2022 yılında asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret zammı nasıl belirlenecek? Asgari ücret zammı yapılırken hangi veriler dikkate alınacak? Senaryoya göre asgari ücrete yüzde 25'lik zam yapılırsa, 2022 senesinde brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.531 TL'ye çıkması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25-30 ZAM BEKLENİYOR!
Enflasyonun yüzde 20 civarına çıkmasının ardından, asgari ücretin yeni rakamları da belirlenmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en titiz bulunduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla kuvvetli bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bu hususta gerekli özeni göstereceğiz'' demişti.
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2022 ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI (NET - BRÜT)
Senaryoya göre asgari ücrete yüzde 25'lik zam yapılırsa, 2022 senesinde brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.531 TL'ye çıkması bekleniyor.
Yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 848 liralık artışla 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor. Burada ufak artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.500 ile 3.700 TL arasında olacağı ön görü ediliyor.