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    • Ekonomi
    • 06.11.2021 12:14
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    • 06.11.2021 12:21
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    Gözler oradaydı! 2022 net - brüt asgari ücret son dakika ne kadar olacak? Asgari ücrete 848 TL zam! AGİ zammı ise...

    Asgari ücrete 848 TL zam! AGİ zammı ise... Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı bilgilere göre, Ekim'de tüketici fiyat endeksi önceki senenin aynı devresine göre yüzde 19,89 arttı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam oranını tespit etmek amacıyla bu ayın sonuna doğru toplanacağı bekleniyor. Son enflasyon rakamının 5-6 puan üstünde zam uygulanacağı gündemde. Asgari ücret zammının ne vakit belli olacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022 Asgari Ücret Zammı Tespit Komisyonu çalışmalara Aralık ayında başlayacak. Gerçekleştirilen 3 toplantının sonrasında net asgari ücret belirlenecek.

    takvim.com.tr
    Asgari ücrete 848 TL zam! 2022 net - brüt asgari ücret ne kadar olacak?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı amacıyla çalışmalar başlıyor. Merkez Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu bilgilerine bakılarak asgari ücret zammının yüzde 25-30 arasında olacağı ön görü ediliyor. Peki, 2022 yılında asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret zammı nasıl belirlenecek? Asgari ücret zammı yapılırken hangi veriler dikkate alınacak? Senaryoya göre asgari ücrete yüzde 25'lik zam yapılırsa, 2022 senesinde brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.531 TL'ye çıkması bekleniyor.

    ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25-30 ZAM BEKLENİYOR!

    Enflasyonun yüzde 20 civarına çıkmasının ardından, asgari ücretin yeni rakamları da belirlenmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en titiz bulunduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla kuvvetli bir iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bu hususta gerekli özeni göstereceğiz'' demişti.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

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    2022 ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI (NET - BRÜT)

    Senaryoya göre asgari ücrete yüzde 25'lik zam yapılırsa, 2022 senesinde brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.531 TL'ye çıkması bekleniyor.

    Yüzde 30'luk zamma göre brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 848 liralık artışla 3.673 TL'ye çıkması bekleniyor. Burada ufak artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.500 ile 3.700 TL arasında olacağı ön görü ediliyor.

        ENFLASYON NE KADAR OLDU?

        TÜİK bilgilerine göre, TÜFE'de (2003=100) 2021 senesi Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki senenin Aralık ayına göre yüzde 15,75, bir önceki senenin aynı ayına göre yüzde 19,89 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,09 artış gerçekleşti.

        2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşçi Sendikaları ve İşveren Sendikaları arasında oluşturulan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 3 oturum ile zam pazarlığı yapılıyor.

        Birinci oturum işçi sendikalarının ev sahipliğinde, ikinci oturum işveren sendikalarının ev sahipliğinde ve son oturum ise bakanlığın ev sahipliğinde yapılırken en geç Aralık ayının son haftası içerisinde net asgari ücret zammı belirlenerek ilan edilmiş oluyor.

        2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

        Türkiye'de milyonlarca çalışanı direkt olarak etkileyecek olan asgari ücret zammının nasıl belirleneceğine dair büyük bir merak yaşanıyor. Önceki senelerde oluşturulan uygulamalar bu sene da geçerli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yönetiminde oluşturulan üç toplantının sonrasında asgari ücret zammına karar veriliyor. Bu toplantılarda çalışanları temsilen sendika yöneticileri, işverenleri temsilen işveren sendikaları yöneticiler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yetkilileri katılıyorlar.


        2022 AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        2022 AGİ ücreti henüz açıklanmadı. Yeni yılda AGİ ücretleri belli olduktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

        AGİ ASGARİ ÜCRETİN İÇİNDE Mİ?

        2021 yılında geçerli olacak asgari ücret, yapılan yüzde 21,56'lık artışla brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklandı. AGİ, asgari ücretin içinde yer aldı. Asgari ücretten yüksek maaş alan vatandaşlar ne kadar AGİ aldıklarını öğrenmek için aşağıdaki tabloyu inceleyebilir.

        AGİ ÜCRETİ TABLOSU 2021 NASIL?

        Bekar 268,31TL

        Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

        Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

        Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

        Evli eşi çalışan 268,31 TL

        Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

        Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

        Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

        Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

        Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL
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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! 2022 net - brüt asgari ücret son dakika ne kadar olacak? Asgari ücrete 848 TL zam! AGİ zammı ise...
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