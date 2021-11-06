Emekli olma yaşı düşüyor, hemen emekli olabileceksiniz! Her çocuk için 24 ay... Detayları açıklandı!

SGK kapsamında sigortalı olduğunu belirten ve aktif çalışma hayatını sürdüren kişilerin merak ettikleri konuların en başında emeklilik geliyor. Yıpranmayla 5 seneye kadar erken emekli olmak mümkün. Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışan işçi ve memura ek prim hakkı veriliyor. Bu, emekli olunacak prim miktarını artırırken, emekli olunacak yaşı öne çekiyor. Mesela 20 sene çalışan bir vatandaş yıpranmayla 25 sene çalışmışsa eğer 5 sene erken emekli olma hakkı elde edebiliyor.
180 gün kazanım
Bu hak, son oluşturulan planlama ile sağlık çalışanları, cezaevi görevlilerine de tanındı. Şu anda toplam 45 işkoluna erken emeklilik imkânı tanınan durumda. Çimento pazarında çalışandan tutun da cam ve madencilik bölümünde çalışanlara kadar çoğu meslek bu listeye dahil. Bu kapsamda belli mesleklerde çalışanlar her bir sene amacıyla emekliliklerine 60 ya da 90 gün, kimi mesleklerde ise 180 gün çoktan vakit (yıpranma hakkı) kazanıyor.
İşte erken emekli edecek meslekler
180 GÜN:
● Madencilik ve yeraltı işleri.
90 GÜN:
● Cıva üretimi işleri
● Demir ve Çelik fabrikaları
● Sahil Güvenlik Komutanlığı
● Radyoaktif işler,
● Türk Silahlı Kuvvetleri
● Emniyet-Polis-Mit çalışanları
● Ceza infaz kurumlarında çalışanlar
● Basın ve gazetecilik işleri
● TRT'de haber hizmetinde çalışanlar
● TBMM yasama organı üyeleri
● Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar.
60-90 GÜN:
● Kurşun ve arsenik işleri
● Su altında çalışmayı gerektiren işler.
60 GÜN:
● Alüminyüm fabrikaları
● Döküm fabrikaları
● Çimento fabrikaları
● Cam fabrika ve atölyeleri
● Kok fabrikaları
● Termik santraller
● İtfaiye ve yangın söndürme işleri
● İhtiyat pilotları
● Diş tabibi
● Eczacı
● Tabip
● Hemşire
● Ebe
● Hastabakıcı hemşireler
● Toplum sağlığı teknisyeni
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