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    • Ekonomi
    • 05.11.2021 17:03
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    • 05.11.2021 17:05
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    ULUFA halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse fiyatı...

    Yatırımcılar tarafından ULUFA halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvu yapan ve onay alan şirket hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? ULUFA hisse kodu ile işlem görecek olan şirketin talep toplama tarihi de belli oldu. Peki Ulusal Faktoring halka arzı eşit mi oransal mı? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    ULUFA halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı?

    ULUFA halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arzı onaylanan şirketler arasına katılan Ulusal Faktoring ile ilgili bilgiler gündemde yatırımcılar tarafından merakla araştırılıyor. İşte Ulusal Faktoring talep toplama tarihleri...

    ULUFA HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Talep toplama tarihi 4-5 Kasım olarak belirlendi.Payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

    ULUSAL FAKTORİNG BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.

    Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.

    Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

    Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.

        ULUSAL FAKTORİNG A.Ş. HAKKINDA

        2001 Ulusal Faktöring faaliyete başladı.
        2006 Türkiye Faktöring Derneği'ne üye olduk.
        2011 PineBridge Investments ile ortaklığımız başladı.
        2016 Türkiye çapında şube sayımız 16 oldu.
        2017 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile kredi anlaşmamız yenilendi.
        2018 Uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR tarafından kredi notumuz AA- olarak belirlendi.
        2018 12,160 aktif müşteri sayısı ile 1,161 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştık.

        2018 206 çalışanımız ile 2,9 milyar TL ciroya ulaştık. Toplam hizmet verdiğimiz işletmemiz 48 bine ulaştı.
        2019 Ödenmiş sermayemiz 50 milyon TL'den 100 milyon TL'ye yükseltildi.
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        Haberler Ekonomi ULUFA halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Ulusal Faktoring borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse fiyatı...
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