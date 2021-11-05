Bu otomobiller sahibinden 60.000 TL altında satışa çıktı: Ford, Opel, Hyundai, Fiat, Dacia, Renault...

Türkiye'de sıfır arabaların yüksek fiyatlarından kaynaklı çoğu vatandaş ikinci el araba incelemesi yapıyor. Bu kapsamda araba satış saylarında yeni ilanlar yayınlanıyor. Son yayınlanan ilanlar arasında Ford, Opel, Hyundai, Fiat, Dacia, Renault ve başka araba markaları olmak üzere bir çok aracın 60 bin TL altında satışa çıktığı görüldü.