85.000 TL altı ikinci el otomobil modelleri: İşte sahibinden 2. el Fiat, Nissan, Honda, Hyundai, Toyota, Opel, Ford, Renault ve Dacia...

2.el otomobil fiyatları hızla artan sıfır araç fiyatları ile eş güdümlü hızla yükseldi. Çoğunlukla pandemi sürecinde otomobil üretiminde yaşanan aksama sonrasında yaşanan talep patlaması fiyatların hızla yükselmesine sebebiyet verdi. Düşük bütçeli araç satın alacaklar ise bugünlerde 85 bin TL altı ikinci el araç modellerine yöneldi ve hangi aracı alabilirim sorusunu sormaya başladı. İşte 85 bin TL altına alabileceğiniz ikinci el araba modellerinin listesi;
95 Bin TL Altı Satın Alınabilecek İkinci El Otomatik Araç Modellerinin Listesi
1996 model üstü, 250 bin km altı, 90 bin TL ile 110 bin TL arası otomatik vites ikinci el araç modellerine aşağıda hazırladığımız listeden ulaşabilirsiniz. İşte liste;
2011 Model Chevrolet Aveo 1.4 Benzinli Otomatik
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2010 Model Fiat Punto 1.3 Dizel Otomatik