85.000 TL altı ikinci el otomobil modelleri: İşte sahibinden 2. el Fiat, Nissan, Honda, Hyundai, Toyota, Opel, Ford, Renault ve Dacia...

Aracı Özellikle yıkanmış ve Temiz olarak inceleyin.

Aracın temiz ve yıkanmış bir şekilde incelemeye dikkat edin. Hatta kirli ise ücretini siz ödeyin ama aracı yıkattırın ve bu şekilde incelemek istediğinizi satıcıya belirtin. Temiz bir araçta ayrıntıları daha net görecek ve hasarlı ve söylenmeyen bir nokta varsa dikkatinizi çekecektir, ve sizi ek maliyetlerden kurtaracaktır.

Araç dış incelemesini yakından ve elle yapın

Araç incelemesinde özellikle yakın bir noktadan bakmaya dikkat edin. Araç üzerindeki hataları boya kalıntılarını vidalarındaki oynama ve izleri kapı kollarının kontrolleri, bagaj kontrolleri ve kaput üst ve alt kısımların temiz ve gözle net görülecek şekilde belli olmasına dikkat edin. Kaput açtığınızda aracı çalıştırın ve motor sesinde ekstra bir ses veya büyük bir titreme gibi durumlar var mı kontrol sağlayın. Sorgulama da çıkan değişen parçalar var ise o noktalara özellikle dikkat edin.

Araç ile Test sürüşüne Çıkın

Araç dış incelemeler sonrası satıcı ile beraber test sürüşüne çıkın. araç yol tutuşunda sallanmaması, direksiyon sallantısı, vites geçişlerini sert olmamasına, özellikle gözlemleyin. Araç içerisinde direksiyon yıpranması airbag ışığının yanması veya arıza veren herhangi bir nokta var mı bakın. Döşeme durumu iç trimler ve cam açma kapama tuş veya kolları sağlam mı dikkat edin. çünkü küçük gibi görünen bu parçaların maliyetleri yüksektir. Sunroof varsa düzgün bir şekilde açılıp kapanıyor mu ?

Ruhsat Motor ve Şasi Numaralarının doğruluğunu Kontrol Edin

Tüm bu aşamaları geçtiniz ve aracı almaya artık yakınsınız mutlaka yapmanız gereken kontrol aracın şasi numarası ve motor numaraları ruhsat ile uyumlu mu kontrol sağlayın. Herhangi bir uyumsuzluk söz konusu ise kesinlikle aracı almaktan vazgeçin.