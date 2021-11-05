5 Kasım serbest piyasada dolar kuru fiyatları! Bugün dolar/TL ne kadar? Euro ve sterlin kaç TL? Anlık döviz kuru fiyatları!

5 Kasım Döviz kurunda yaşanan son gelişmeler sıkı takibe alındı. Dolar/TL,dün güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki günün kapanış seviyesine göre yüzde 0,3 artışla 9,7290'dan işlem gördü. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından, 5 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!