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    • Ekonomi
    • 02.11.2021 17:08
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    • 02.11.2021 17:08
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    PTT'den hemen çekilebiliyor! Çalışan çalışmayan herkese tek kalemde ödenecek! 300 TL'den 600 TL'ye kadar...

    Devlet doğrultusundan vatandaşa oluşturulan pek çok destek ödemesinin başvuruları sürüyor. Çocuk sahibi olan ailelere verdiği yardımlardan birisi de doğum yardımı. Bu yardım ödemesi kapsamda 300, 400 ve 600 TL destek sağlanıyor. Doğum yardımı, gereksinim sahibi şahıslara yönelik verdiği destek ödemelerinden birisi olarak biliniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan sosyal destek ödemeleri sürüyor ve başvurular halen alınıyor. Başvuru yapan vatandaşlara PTT üzerinden ödemeler yapılıyor. Vatandaşa destek olmak amacıyla pek çok ekonomik destek vatandaşı güvenliğini sağlamak amacıyla döneme alınıyor.

    takvim.com.tr
    Çalışan çalışmayan herkese tek kalemde ödenecek! 300 TL’den 600 TL’ye kadar..

    PTT'den anında çekilebiliyor! Çalışan çalışmayan herkese tek kalemde ödenecek! 300 TL'den 600 TL'ye kadar... Devlet doğrultusundan vatandaşlar pek çok destek ödemesi müracaat ardından hemen yatırılıyor. Doğum yardımı bunlardan birisi. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk amacıyla 300 TL, ikinci çocuk amacıyla 400 TL, üçüncü ve ileri çocuklar amacıyla 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan alınan doğum yardımı müracaatları sürüyor. 300 liradan 600 TL'ye kadar PTT'den çekilebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan pek çok alanda yardım ödemeleri veriliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı amacıyla müracaatlar sürüyor.

    600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk amacıyla 300 TL, ikinci çocuk amacıyla 400 TL, üçüncü ve ileri çocuklar amacıyla 600 TL doğum yardımı yapılıyor.

    Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda anlatılan tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha çok ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

    DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Doğum Yardımı müracaatı, canlı doğumun gerçekleşmesinin sonrasında alakalı nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt prosedürü gerçekleştirdikten sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" kusursuz olarak doldurulması ve imzalanmasının sonrasında şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yolu ile yapılır.

        DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

        Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin ya da babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.

        Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar amacıyla verilir. Bu tarihten evvelce doğan çocuklar amacıyla Doğum Yardımı verilmez. Fakat ödeme miktarına temel çocuk sırasının tespitinde, başka bir söyleyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden evvelce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

        Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yolu ile istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma müracaat etmesi gerekir. Yurtdışında yaşayanların müracaatları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları durumunda ise rastgele bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

        DOĞUM YARDIMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILIR?

        Doğum Yardımı ödemeleri oluşturulan müracaatının Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay amacıyla da hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

        HAMİLEYİM, DOĞUM YARDIMI İÇİN BAŞVURU YAPABİLİR MİYİM?

        Hayır, Doğum Yardımı müracaatı canlı doğumlar amacıyla yapılabilir. Dolayısıyla canlı doğum gerçekleştirmeniz ve alakalı nüfus müdürlüğünde çocuğunuzun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt prosedürünün yapılmasının sonrasında müracaat yapabilirsiniz.

        DOĞUM YARDIMI HER AY MI YAPILACAKTIR?

        Hayır. Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk amacıyla bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır.

        Doğumdan sonra çocuk sağ, fakat anne vefat etti. Doğum Yardımından baba yararlanabilir mi?

        Doğum Yardımı müracaatı, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması durumunda anne üzerinden yapılır.

        DOĞUM YARDIMI SADECE ANNEYE Mİ ÖDENİYOR?

        Doğum Yardımı müracaatı, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması durumunda anne üzerinden yapılır.

        Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması ya da annenin vefat etmiş olması durumunda söz hususu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.

        Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması ya da annenin vefat etmiş olması durumunda söz hususu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.
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