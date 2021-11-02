PTT'den hemen çekilebiliyor! Çalışan çalışmayan herkese tek kalemde ödenecek! 300 TL'den 600 TL'ye kadar...

DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin ya da babanın ya da her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir.

Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar amacıyla verilir. Bu tarihten evvelce doğan çocuklar amacıyla Doğum Yardımı verilmez. Fakat ödeme miktarına temel çocuk sırasının tespitinde, başka bir söyleyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden evvelce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yolu ile istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma müracaat etmesi gerekir. Yurtdışında yaşayanların müracaatları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları durumunda ise rastgele bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.