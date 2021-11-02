PTT'den hemen çekilebiliyor! Çalışan çalışmayan herkese tek kalemde ödenecek! 300 TL'den 600 TL'ye kadar...

PTT'den anında çekilebiliyor! Çalışan çalışmayan herkese tek kalemde ödenecek! 300 TL'den 600 TL'ye kadar... Devlet doğrultusundan vatandaşlar pek çok destek ödemesi müracaat ardından hemen yatırılıyor. Doğum yardımı bunlardan birisi. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk amacıyla 300 TL, ikinci çocuk amacıyla 400 TL, üçüncü ve ileri çocuklar amacıyla 600 TL doğum yardımı ödeniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan alınan doğum yardımı müracaatları sürüyor. 300 liradan 600 TL'ye kadar PTT'den çekilebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan pek çok alanda yardım ödemeleri veriliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı amacıyla müracaatlar sürüyor.
600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk amacıyla 300 TL, ikinci çocuk amacıyla 400 TL, üçüncü ve ileri çocuklar amacıyla 600 TL doğum yardımı yapılıyor.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda anlatılan tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha çok ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı müracaatı, canlı doğumun gerçekleşmesinin sonrasında alakalı nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt prosedürü gerçekleştirdikten sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" kusursuz olarak doldurulması ve imzalanmasının sonrasında şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yolu ile yapılır.